Handig in de Buurt baalt van nieuwe procedure wegbrengen grofvuil: “Je maakt het mensen moeilijk”

Handig in de Buurt in de wijk De Hoogte baalt van de nieuwe procedure bij de gemeente Groningen voor het wegbrengen van afval. Voor Conny Eldering is het reden om nogmaals te vragen om een vrijstelling voor zijn sociale onderneming. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft inmiddels vragen gesteld.

“Wat wij aanbieden is het wegbrengen van grofvuil naar een afvalbrengstation”, vertelt Conny Eldering. “Dit doen we voor mensen die dat zelf niet kunnen. Die bijvoorbeeld geen auto hebben of niet meer mobiel zijn. In de gemeente Groningen is het zo geregeld dat je per huishouden vier keer per jaar gratis je grofvuil weg kunt brengen. Om te kijken hoe vaak er nog gratis gestort kan worden kon er altijd gebeld worden met het afvalstation. Dit kan sinds kort niet meer. Het telefoonnummer is doorgeschakeld en de medewerkers op deze lijn geven hier geen informatie meer over.”

“Onnodige bewegingen”

De bedoeling is dat je nu eerst naar het afvalbrengstation gaat: “Ik moet dus eerst met een pasje langs het station om te kijken of er nog gratis gestort kan worden of dat er betaald moet worden. Dat is geen doen. Dat zijn ook allemaal onnodige bewegingen.” Eldering baalt: “De gemeente wil graag dat het afvoeren van afval makkelijk is. Maar door deze nieuwe regelgeving, waar we niet over geïnformeerd zijn, heb je het niet over inclusie maar over exclusie. Ik ga niet tien keer per week die rit maken om te controleren of er nog strippen op de pasjes staan. En je kunt ook niet verwachten dat mensen met rollators vanuit De Hoogte naar Vinkhuizen gaan om te kijken of er met hun huisvuilpas nog gratis gestort kan worden.”

Sociale onderneming

Het is niet het eerste akkefietje tussen Handig in de Buurt en de gemeente. Vorig jaar weigerde Eldering om nog langer grofvuil op te halen en naar de vuilstortplaats te brengen. Handig in de Buurt is een sociale onderneming maar moest ineens bij de vijfde keer grofvuil storten een bedrag van 66 euro betalen. Eldering liet toen weten: “Ze vinden dat ik mij moet houden aan de regels. Maar ik ben een sociale onderneming. Ik help mensen die anders niet de mogelijkheid hebben om hun afval af te voeren. Ik help mensen die om fysieke, psychische of financiële redenen niet als volwaardig burger mee kunnen draaien in onze maatschappij. En wat gebeurt er als het afval niet wordt opgehaald? Dan wordt het in de wijk gedumpt.”

Maatwerk

De politiek stelde naar aanleiding van die situatie vragen waarop wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud liet weten: “We hebben de afvalpas ingevoerd om het oneindig gebruik van afvalbrengstations tegen te gaan. We hadden te maken met afvalbrengtoerisme, en dat kostte de gemeente veel geld. De pas heeft ook als consequentie dat we vrijstellingen hebben ingetrokken. Dit betekent dat het werkproces van stichtingen is veranderd. De afvalpas moet nu mee om afval weg te kunnen brengen. Wat we zien is dat de geluiden divers zijn. Sommige organisaties laten weten dat de nieuwe werkwijze kansen oplevert. Maar er zijn ook problemen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we het niet te ingewikkeld maken. De oplossing is maatwerk.”

“Het werkt niet als ik voor de poort sta en weer terug moet”

Ondertussen is het aanbieden van grofvuil voor Eldering nog steeds lastig: “Wij willen mensen die zichzelf niet goed kunnen redden helpen. Ik wil weer heel graag die vrijstelling. Dat er geen blokkades tussen zitten. Het werkt niet als ik voor de poort sta en ik daarna weer terug moet.”

Politieke vragen

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen heeft de gemeente inmiddels om opheldering gevraagd. “We vinden het onnavolgbaar dat dit soort zaken nodeloos ingewikkeld worden gemaakt”, laat de partij weten. “Wij willen weten hoe de gemeente tegen de informerende taak aan kijkt en waarom dit in deze situatie niet goed is verlopen.” De vragen zullen binnenkort door de gemeente beantwoord worden.