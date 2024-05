Handhavers slingeren 27 overtreders op de bon bij spoorwegovergang Peizerweg

Foto: Instagram Incidentenbestrijder Rutger

Nog even snel door het rode licht, stilstaan op de overweg of afleiding door de mobiele telefoon. Wie dat donderdagmiddag deed op de spoorwegovergang aan de Peizerweg, had grote kans op een boete.

De politie en ProRail hielden een controle en slingerden 27 mensen op de bon. De meeste flippen werden overhandigd aan mensen die het rode stoplicht negeerden bij de overgang: veertien mensen kregen daarvoor een prent. Ook gingen bellende bestuurders en fietsers vaak op de bon.

Eén bestuurder van een snorfiets besloot niet te wachten op een proces-verbaal van de handhavers voor de wheelie die hij maakte. Hij sloeg op de vlucht, maar werd later alsnog staande gehouden. Na zijn staandehouding bleek de bestuurder in het bezit te zijn van verdovende middelen.