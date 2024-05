GSb doet na een tien jaar weer mee aan universiteitsverkiezingen: ‘Het moet gewoon democratischer’

De Groninger Studentenbond (GSb) doet komende maandag, voor het eerst in tien jaar, weer mee aan de universiteitsverkiezingen. Volgens de vakbond is de universiteit nu niet democratisch genoeg.

Studenten en personeel hebben steeds minder inspraak op de universiteit, stelt de GSb. De studentenvakbond haalt als voorbeeld het invoeren van de nieuwe protestregels aan, die volgens meerdere fracties in de universiteitsraad zijn doorgevoerd zonder instemming van het orgaan.

Dat moet anders, stelt GSb-voorzitter Ken Hesselink: “De GSb wil weer in de faculteiten een groot netwerk aanleggen zodat studenten een sterkere stem krijgen. Veel universitaire partijen zijn te veel van elkaar afgezonderd en wij gaan daar verandering in brengen.”

Tien jaar geleden was de GSb de grootste partij op zowel de Hanzehogeschool als de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was de vakbond vertegenwoordigd in alle faculteitsraden. Echter na ruzie tussen de fracties en het bestuur was er een splitsing, waarna de GSb zich meer ging richten op vakbondstaken. Fracties gingen onder andere namen verder zoals Lijst Sterk, de huidige

grootste partij aan de Hanze.

De eerste stappen in de terugkeer bij de verkiezingen van de GSb worden gezet bij de faculteiten rechten, sociale wetenschappen en letteren, waar kandidaten meedoen. De vakbond hoopt de komende jaren uit te breiden.