Grote verschillen in kosten huwelijksceremonie op vrijdag

Hoeveel geld je kwijt bent voor een huwelijksceremonie in het gemeentehuis kan lokaal sterk verschillen. Dat blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl.

Een huwelijksceremonie op vrijdag kost in de gemeente Groningen 630 euro. In Westerwolde ben je van alle Groningse gemeenten het minste kwijt, namelijk 301 euro op de vrijdag. Een soortgelijke vrijdagceremonie in Pekela kost 967 euro.

Gemeenten bepalen zelf de kosten voor een huwelijksvoltrekking, waardoor er lokaal grote verschillen zijn in de tarieven. Naast Westerwolde ben je ook in Oldambt (321 euro) en Midden-Groningen (364 euro) relatief goedkoop uit. Pekela (967 euro) en Veendam (945 euro) zijn het duurste.

Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl: ‘‘Vrijdag is van oudsher een erg populaire dag om te trouwen. Daardoor hebben sommige gemeenten lange wachttijden voor een vrijdagbruiloft. Het is mogelijk dat gemeenten hopen dat koppels een andere dag kiezen door de kosten te verhogen.”

De kosten in de provincie Groningen (gemiddeld 524 euro) liggen 4,2 procent hoger dan vorig jaar. De sterkste toename was in de stad Groningen, namelijk 8,4 procent. Je betaalt hier nu 50 euro meer dan vorig jaar.