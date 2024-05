Meikermis moest eerder dicht vanwege grote vechtpartij tussen jongeren met messen: “We hadden er de handen vol aan”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De reden dat de meikermis vorige week vervroegd gesloten werd heeft te maken met een grote vechtpartij. De angst was dat deze groep zich zou gaan vermengen met supporters van de FC. Dat laat burgemeester Koen Schuiling (VVD) woensdag weten.

Schuiling reageerde op vragen van Stadspartij 100% voor Groningen. Mariska Sloot: “Op vrijdag 3 mei zorgde Thom van Bergen er diep in blessuretijd voor dat de FC zicht hield op promotie. In de dagen daarna is er gesmeekt om schermen te plaatsen waarop er gezamenlijk naar de allesbepalende wedstrijd gekeken kon worden. Dat werd niet toegestaan vanwege de aanwezige kermis. Vrijdagavond 10 mei kregen kermisexploitanten om 21.34 uur een berichtje dat ze binnen drie kwartier hun attracties moesten sluiten. En dat maakt ons flabbergasted. Vanwege de kermis was er geen scherm mogelijk. Maar uiteindelijk was er geen kermis.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Welke vragen had u gesteld als er mensen waren geweest die hun benen en armen hadden gebroken?”

Voor de burgemeester kan reageren komt Ietje Jacobs-Setz van de VVD met een reactie: “Wat nu als we de kermis niet dichtgedaan hadden. Als er heel veel mensen op de kermis waren rond gaan hangen. Dat de botsauto’s bestormd waren en dit zeven gebroken benen en vier gebroken armen had opgeleverd. Welke vragen had u dan gesteld?” Sloot: “Elke avond als de kermis open is lopen we risico’s. Nu gaat het om iets dat op het allerlaatste moment verboden werd. En het klinkt niet logisch. Ik weet niet waar u was maar in de Poelestraat was het door dit besluit nu ontzettend druk.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Grote vechtpartij”

De burgemeester plaatst het besluit echter in een ander daglicht: “De directe aanleiding was dat er rond 21.00 uur een melding binnenkwam over een grote vechtpartij op het kermisterrein op de Vismarkt. Daar zou mogelijk ook bij gestoken zijn. Om 21.11 uur ben ik hierover geïnformeerd. Vier minuten later heb ik toestemming gegeven om de kermis te sluiten.”

“We hadden er de handen vol aan”

Schuiling vertelt verder: “Politie en medewerkers van handhaving zijn naar de Vismarkt gegaan. Daar werd verteld dat een groep jongeren achterna werd gezeten door een andere grote groep jongens die in bezit waren van messen. Deze groep bewoog zich in de richting van de Herestraat en probeerde de confrontatie aan te gaan met de andere groep. Het ging om een groep van zo’n tweehonderd personen die maximaal aan het provoceren was. We hadden er de handen vol aan. Met de inzet van de politie is één van de groepen verdreven richting het Zuiderdiep. Daarbij is ook de wapenstok gebruikt. Om een beeld te geven: het ging om jongens die de riem uit hun broek hadden gehaald, de riem in de hand hadden om de confrontatie met de politie aan te gaan.”

“Risico dat het verder uit de hand kon lopen”

“Toen dit gebeurde was de wedstrijd nog aan de gang. Uiteindelijk moet je in een aantal minuten beslissen. Ik heb gezegd dat de kermis gesloten moest worden. De verwachting was dat een grote groep supporters na de wedstrijd de binnenstad in zou gaan. Dat is ook gebeurd. Als zij zich zouden gaan mengen met de jongeren dan zou dit geleid kunnen hebben op confrontaties die verder uit de hand hadden kunnen lopen.”