Grote oefening hulpdiensten langs Winschoterdiep in Waterhuizen

Foto: Sander Bolhuis (112 Groningen)

De politie, Rijkswaterstaat, de Groninger brandweer en de provincie hebben woensdag een grote oefening gehouden bij het steunpunt van de provincie langs het Winschoterdiep in Waterhuizen.

De politie was onder meer aanwezig met een water-calamiteitenteam en de politieboot. Ook Rijkswaterstaat had een boot afgemeerd langs de kade.

De diensten laten weten dat er, gedurende de dag, geoefend is op drie verschillende scenario’s. Denk daarbij aan situaties als een auto die te water is geraakt of het zoeken naar een persoon of voorwerp onder het wateroppervlak.