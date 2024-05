Groot jeugdvoetbaltoernooi aanstaande zondag bij Be Quick 1887

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887

Be Quick 1887 organiseert aanstaande zondag een groot jeugdvoetbaltoernooi. Het Loed Nieveen toernooi.

Er komen 36 teams naar de Esserberg, afkomstig uit zeven provincies. Daaronder zijn elftallen van drie betaald voetbalorganisaties: FC Groningen, FC Emmen en Cambuur Leeuwarden.

De eerste wedstrijden beginnen om 9.30 uur. Om 18.00 uur is de prijsuitreiking. Er zijn drie leeftijdscategorieën: Onder 13, onder 14 en onder 15. “Elke leeftijdscategorie is verdeeld in twee poules, waarin de teams strijden om een plekje in de volgende ronde. De wedstrijden zullen elkaar snel opvolgen en we zijn zeer tevreden over het niveau van de deelnemende teams”, zegt de organisatie.

“We dachten; wat in de Randstad kan, moet ook in het noorden mogelijk zijn”, aldus Han Settels, een van de initiatiefnemers. “Het leeft enorm binnen de vereniging om er een daverend succes van te maken.”

Het toernooi is vernoemd naar Loed Nieveen, die al 47 jaar vrijwilliger is bij Be Quick. De organisatie verwacht tweeduizend toeschouwers. De entree is gratis.