Groningse VVD zegt tegen Yeşilgöz in tv-programma het jammer te vinden dat spreidingswet verdwijnt

Ietje Jacobs-Setz in gesprek met presentator Sven Kockelmann. Foto: still uit livestream

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD heeft vrijdagavond in het televisieprogramma Op 1 (WNL) laten weten het jammer te vinden dat de spreidingswet verdwijnt met partijleider Dilan Yeşilgöz-Zegerius recht tegenover haar.

De spreidingswet werd in januari van dit jaar aangenomen door de Eerste Kamer en regelt de spreiding van asielzoekers over Nederland. Het idee is dat asielzoekers hierdoor evenwichtiger over het land worden verdeeld. Na de val van kabinet Rutte IV nam de landelijke VVD afstand van de wet. Afgelopen week werd bij de presentatie van het nieuwe regeerakkoord duidelijk dat de wet in zijn geheel komt te vervallen. Jacobs-Setz: “Ik heb het hier eerder al over gehad met Dilan en Sophie Hermans. In Groningen zijn we grote voorstander van de spreidingswet. Niet van de spreidingswet alleen maar in combinatie met de instroom beperkende maatregelen.”

“We hebben de spreidingswet nu nodig om op termijn de instroom te beperken”

Jacobs-Setz: “Vooral omdat wij in Groningen het hele grote probleem hebben en dat we zien dat de collega’s in de rest van het land hun verantwoordelijkheid ontlopen. Dat de spreidingswet wordt ingetrokken, dat verdriet mij. We hebben de spreidingswet nu nodig om op termijn de instroom te beperken. Om het daarmee voor ons leefbaar te maken. En over dit onderwerp hebben we als fractie in het verleden al vaker de degens gekruist met Dilan.”

Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD): “In de huidige vorm niet optimaal”

Yeşilgöz-Zegerius is niet onder de indruk: “Wij vinden de wet in de huidige vorm niet optimaal. De afgelopen jaren hebben we vanuit de Kamers geprobeerd dit te veranderen, maar dat is niet gelukt. In het Regeerakkoord wordt het gekoppeld aan de asielcrisiswet. Die zal eerst moeten komen en dan kan de wet ingetrokken worden. Daar zal een tijd over heen gaan. De rest van het hoofdstuk, waar ik heel blij mee ben, zijn de instroombeperkende maatregelen. Dat zijn allemaal maatregelen, wetswijzigingen die kunnen binnen Europese verdragen, maar daar hadden we tot nu toe geen meerderheden voor. Ik ben blij dat het nu wel gaat gebeuren omdat er echt minder mensen ons land binnen moeten komen.”

De vrijdagaflevering van Op 1 staat elke week in het teken van de politiek. Iedere week is er een andere gemeenteraad te gast. Dit keer waren dit de raadsleden uit Groningen.