Groningse studenten opnieuw de snelste bij Batavierenrace

Het universiteitsteam van de RUG en Hanzehogeschool heeft dit weekend voor de derde keer op rij de Batavierenrace gewonnen. De Batavierenrace is de grootste estafetteloop ter wereld en werd voor de 52ste keer gehouden.

Het team uit Groningen zette een tijd van 08:26:52 op de klokken. Daarmee bleven ze de nummer twee, het team van de universiteit van Wageningen, fors voor dat een tijd van 08:56:43 noteerde. Eindhoven werd derde in een tijd van 09:11:34. Het Groningse team wist de wedstrijd ook vorig jaar en in 2022 op haar naam te zetten. De Batavierenrace is een estafette over ruim 175 kilometer, verdeeld over 25 etappes. Er wordt op de Grote Markt in Nijmegen gestart waarbij men via Wolversveen en Barchem uiteindelijk op de campus in Twente finisht.

De start vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Uiteindelijk zorgde het slechte weer er voor dat een aantal etappes niet gelopen konden worden. Drie etappes werden afgelast vanwege onweersbuien en werden niet meegenomen in het eindklassement.