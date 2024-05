Groningse schaatsclubs zijn het niet eens met het idee van een ijsbaan in Assen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Verschillende schaatsverenigingen in Groningen zijn geen voorstander van een ijsbaan in Assen in plaats van Groningen.

Dit idee werd afgelopen woensdag geopperd tijdens de gemeenteraadsvergadering. Sportpark Kardinge wordt namelijk vernieuwd en het is nog maar de vraag wat er met de ijsbaan zal gebeuren. De ijsbaan herbouwen is te duur. Dit betekent dat er geld van buitenaf moet komen of dat er naar alternatieven gezocht moet worden, zoals een nog te bouwen ijsbaan in Assen.

Groninger Studenten Schaatsvereniging TJAS is niet blij met dit mogelijke alternatief: “Dit nieuws kwam voor mij als een klap. Voor ons betekent geen ijsbaan in Groningen hoogstwaarschijnlijk het einde van TJAS,” vertelt Borris Timmerman, de voorzitter van de vereniging. “Voor studenten is het niet realistisch om op korte termijn even heen en weer te kunnen piepen naar Assen voor een training.”

Ook Hein Scheper van de Sven Kramer Academy Groningen is niet blij met het idee van de gemeente: “Je kan geen appels met bananen vergelijken. In Assen komt een Tunnelbaan terwijl in Groningen een wedstrijdbaan ligt. Zo’n wedstrijdbaan voedt de topsport.” Ook denkt Schepers dat de gemeente niet genoeg nadenkt over de gevolgen voor de stad. “TJAS is de grootste studentenschaatsvereniging van Nederland en lokt daar jaarlijks een groot aantal studenten mee naar de stad die je zonder ijsbaan misloopt.”

Een aantal belanghebbende verenigingen vormt samen een werkgroep om actie te ondernemen. Zo zijn ze een aantal weken een petitie gestart die al bijna vijftienduizend keer is ondertekend. Binnenkort wil de groep deze handtekeningen op de Grote Markt gaan aanbieden. “Het idee is dat we dat gaan doen met een ludieke actie onder begeleiding van een aantal lokale topsporters.”