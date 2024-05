Groningse brandweer herdenkt collega’s die tijdens Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen

Foto: brandweer Groningen

Brandweer Groningen heeft zaterdag bij het oorlogsmonument aan de Sontweg een bloemstuk gelegd. Ook werd één minuut stilte in acht genomen. Bij de herdenking werden collega’s van de brandweer herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.

Op het monument staan de namen van zeven mannen. Zij waren nauw betrokken bij de Groningse brandweer en zijn tussen 1940 en 1945 door oorlogsgeweld om het leven gekomen. “Het is bijna tachtig jaar geleden dat de oorlog hier is afgelopen”, vertelt Sietse Smit van de brandweer. “Voor ons lijkt vrijheid vanzelfsprekend. Maar ik denk dat we overal om ons heen kunnen zien dat dat niet vanzelfsprekend is. Daarom is het belangrijk om hier op deze dag en op dit moment, de mensen te herdenken die tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen. In dit geval zeven mannen die alle zeven op een of andere manier een band hadden met de brandweer in Groningen.”

Het bloemstuk werd gelegd door Smit en bevelvoerder John Bos. Op het monument staan de namen van Jan Duursma, Gijsbert Noorbergen, Leendert M. van Noppen, Johannes Sterk, Jan de Vries, Jelte Zuiderhoek en Ares G. Dijkstra. Noorbergen werd geboren op 29 juni 1907 in Groningen. Behalve brandweerman was hij ook lid van de Ordedienst Gewest Groningen. Deze dienst hield zich bezig met militair verzet, waarbij het voornaamste doel was om alles in goede banen te leiden als eenmaal de Duitsers waren verslagen. Op 2 maart 1945 werd Noorbergen gearresteerd en vervolgens overgebracht naar een concentratiekamp, waar hij op 24 april 1945 zou komen te overlijden.

Het monument waar bij werd stilgestaan is opgericht in 1947. In eerste instantie stond het bij de brandweerkazerne aan het Zuiderdiep. Met de verhuizing naar de kazerne aan de Sontweg werd het monument meeverhuisd.