Groninger Scheurkalender keert terug na jaar afwezigheid

De organisatie achter de Groninger Scheurkalender is, na een jaar waarin er geen kalender werd uitgebracht, weer begonnen met het inzamelen van foto’s voor een nieuwe editie.

Het Kalenderteam daagt Groningers uit een foto te maken van iets wat hen raakt in de provincie. Iedereen mag inzenden tot halverwege augustus. De organisatie laat weten dat de nieuwe kalender halverwege oktober wordt gepresenteerd. Dat gebeurt dan op een ‘nog onbekende locatie’.

De oproep om weer foto’s in te zenden volgt op een jaar zonder kalender. Initiator Hent Hamming besloot vorig jaar september om, ondanks de ruim vijftienhonderd inzendingen, geen scheurkalenders te maken. Volgens Hamming was er destijds te weinig sponsoring, waardoor de organisatie er te hard aan moest trekken om de kalender rond te krijgen. Hamming liet toen weten een ‘jaar van rust’ in te bouwen, in de hoop op structurele ondersteuning.

Wie een foto wil inzenden voor de kalender van 2025 kan dat doen via de website van de Groninger Scheurkalender.