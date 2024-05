Groninger Museum genomineerd vanwege Kinderbiënnale

Kinderbiennale

De Kinderbiënnale van het Groninger Museum is genomineerd voor de Children in Museums Award 2024. Deze internationale prijs is voor musea die zich inzetten om kinderen te betrekken bij kunst en cultuur.

De Children in Museums Award werd in 2011 opgericht door de European Museum Academy en Hands On! International Association of Children in Museums. Het is een initiatief dat instellingen en individuen beloont die creatief en toegewijd zijn in het toegankelijker en leuker maken van musea voor kinderen.

De genomineerde musea zijn geselecteerd vanwege hun inspirerende en vernieuwende initiatieven die nieuwsgierigheid, leren en verwondering stimuleren bij de jongste bezoekers. De jury beoordeelt inzendingen op basis van innovatie, kwaliteit van leren, inclusie & sociale impact, informatie & communicatie en personeel. Binnenkort volgt de tweede beoordelingsronde. De jury brengt dan zelf een bezoek aan het Groninger Museum.

De Kinderbiënnale in het Groninger Museum nodigt kinderen en volwassenen uit om deel te nemen aan deze interactieve kunstervaring, die aanzet tot nadenken over hun idee van een betere wereld. Tien zalen vol kunst nodigen de jonge bezoekers uit om te spelen, bouwen en de verbeelding de vrije loop te laten gaan. Bezoekers t/m 18 jaar hebben gratis toegang.