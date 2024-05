Groninger moet 34 maanden de cel in voor helpdeskfraude

Een 22-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot 34 maanden celstraf wegens helpdeskfraude.

De man deed zich samen met een 22-jarige inwoner van Appingedam voor als een helpdeskmedewerker van de RABO-bank. Zij vertelden aan de slachtoffers dat criminelen in het buitenland bezig waren om hun rekening te plunderen. De slachtoffers maakten daarop hun geld over naar een bankrekening van de fraudeurs.

De Groninger maakte vijf slachtoffers. Het hoogste bedrag dat zo ontvreemd werd was 108 duizend euro. Dat geld ging vervolgens naar verschillende platformen voor de handel in cryptovaluta. Het geld werd onder de daders verdeeld.

De Groninger had in 2019 en 2020 bovendien vijf mensen opgelicht door goederen via Marktplaats aan te bieden, die betaald werden, maar nooit werden geleverd.

De man uit Appingedam kreeg 30 maanden celstraf opgelegd voor zijn aandeel in de helpdeskfraude. .