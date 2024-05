Kandidaten gezocht voor Groninger Cultuurprijzen: “Aanmelden kan tot 1 juli”

Foto: Joris van Tweel

Ook dit jaar reiken de provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen weer de cultuurprijzen uit. Tot en met 1 juli kunnen kandidaten voor de prijzen aangemeld worden.

De cultuurprijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap van Groningen. “Er zijn drie categorieën”, laat de provincie Groningen weten. “Voor professionals, amateurs en talenten. De prijs voor professionals is voor een persoon, gezelschap of instelling. De Groninger Talentenprijs is bedoeld voor talent of getalenteerde groep. Met deze prijs willen we de winnaar stimuleren om zich verder te bekwamen zodat deze uiteindelijk ook buiten de provinciegrenzen meer gezien gaat worden. De Cultuurprijs voor Amateurkunst gaat naar een amateurkunstenaar of vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Jury

Nadat kandidaten zich hebben aangemeld, of door anderen zijn aangemeld, gaat de jury de aanmeldingen beoordelen. Daarbij wordt er gekeken naar de motivatie en niet naar hoe vaak een persoon, instelling of groep is voorgedragen. Dit jaar bestaat de jury uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Renée Luth en oud-winnaars Mohamed Yusuf Boss en Cissy Joan. De prijzen worden op maandag 21 oktober uitgereikt door Commissaris van de Koning René Paas (CDA) en Cultuurgedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA).

Editie 2023

Vorig jaar won Jesse Palsgraaf de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst, Cissy Joan won de Groninger Talentprijs en Paradigm de Groninger Cultuurprijs. De prijzen worden sinds 2019 uitgereikt, maar door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector werd in de periode 2020-2022 de uitreiking niet georganiseerd.

Aanmelden voor de prijs kan tot 1 juli op deze website.