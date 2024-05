Groningen staat zaterdag stil bij oorlogsslachtoffers

Foto: Rieks Oijnhausen

Op verschillende plekken in de gemeente wordt er zaterdag stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Dit gebeurt door verschillende herdenkingen en kransleggingen.

Zaterdagavond om 20.00 uur vinden er herdenkingen plaats op het Martinikerkhof, bij het oorlogsmonument aan de Vijverweide in Ten Boer en bij de Dorpskerk in Ten Boer. Daarnaast vinden er op dit tijdstip ook openbare herdenkingen plaats bij de Nederlands Hervormde Kerk in Engelbert, bij het monument aan de Boeiersingel in Hoogkerk en bij de begraafplaats in Noorddijk. De herdenking in Noorddijk wordt voorafgegaan door een Stille Tocht die om 19.15 uur vertrekt bij het Dok aan het Kajuit in Lewenborg.

Krans- en bloemleggingen in de gemeente

Overdag vinden er verschillende krans- en bloemleggingen plaats bij gedenkstenen en monumenten in de gemeente. Belangstellenden en betrokkenen vertrekken in de ochtend vanaf de Bornholmstraat en rijden in een bus langs alle monumenten. Zo wordt het Indië Monument en het Veteranen Monument op het Selwerderhof aangedaan, wordt er een krans gelegd bij de gedenkplaat voor het Scholtenhuis aan de Naberstraat en worden de graven van gesneuvelde militairen op begraafplaats Esserveld bezocht. Ook zal de plaquette voor Fred Butterworth worden aangedaan. Butterworth was de eerste Canadese soldaat die om het leven kwam bij de bevrijding van Stad. De tank waarin Butterwurth reed werd geraakt door een pfanzerfaust, waarna het voertuig een woning in reed.

Kevin Roggeveld

In het programma wordt ook uitbreid stilgestaan bij militairen die in de afgelopen decennia zijn omgekomen. In Hoogkerk wordt korporaal Kevin Roggeveld herdacht. Hij en zijn collega Henry Hoving kwamen in juli 2016 om het leven tijdens de Vredemissie in Mali. Roggeveld heeft zijn laatste rustplaats gekregen op de begraafplaats in Hoogkerk.

Stille Tocht

Vanaf 18.00 uur vindt de Nationale Herdenking plaats. Bij het Joods Monument aan de Hereweg vindt dan een openbare herdenking plaats. Rond 18.30 uur worden er kransen gelegd door het gemeentebestuur van Groningen en de Stichting 4 Mei Herdenking Groningen. Aansluitend is er een Stille Tocht die voorafgegaan wordt door Gruno’s Postharmonie. Via de Hereweg, Gedempte Zuiderdiep en Oosterstraat loopt men naar het Martinikerkhof.

Theater

Na de herdenking op het Martinikerkhof vindt er een programma plaats in de Martinikerk. Theater Na de Dam zal om 21.00 uur de voorstelling HOOP spelen. De voorstelling gaat over hoop, troost en perspectief.

Het volledige programma op 4 mei vind je op deze website.