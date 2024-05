Groningen staat stil bij oorlogsslachtoffers (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In de gemeente wordt zaterdag uitgebreid stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking. Er vinden verschillende herdenkingen en kransleggingen plaats.

Zaterdagavond om 20.00 uur vindt een herdenking plaats op het Martinikerkhof. Deze herdenking wordt voorafgegaan door een stille tocht die van het Joods Monument aan de Hereweg naar de binnenstad voert. Na de twee minuten stilte wordt in de Martinikerk de voorstelling HOOP van theatergroep Na de Dam gespeeld. Om 20.00 uur zijn er ook openbare herdenkingen in Ten Boer, Haren, Hoogkerk, Engelbert en Noorddijk.

Tekst gaat verder onder de slideshow:

Kranslegging bij het Stadhuis. Foto: Rieks Oijnhausen

Herdenking op het Selwerderhof. Foto: Rieks Oijnhausen

Bloemlegging bij het monument voor Fred Butterworth op de Paterswoldseweg. Foto: Rieks Oijnhausen

Kransleggingen

Overdag vonden ook al verschillende krans- en bloemleggingen plaats bij gedenkstenen en monumenten in de gemeente. Belangstellenden en betrokkenen vertrokken rond 09.00 uur in een bus vanaf de Bornholmstraat en reden langs alle monumenten. Zo werd het Indië Monument en het Veteranen Monument op het Selwerderhof aangedaan. Ook werd een krans gelegd bij de plaquette die herinnert aan het Scholtenhuis.

Scholtenhuis

Het Scholtenhuis werd tussen 1878 en 1881 gebouwd aan de oostzijde van de Grote Markt. Berucht werd het in de Tweede Wereldoorlog. Een maand na de Duitse inval in 1940 werd de familie Scholten uit het huis gezet. De bezetter had haar oog op het pand laten vallen om het te gebruiken als één van de zes Nederlandse Aussenstellen, een hoofdkwartier voor de regionale afdeling van de Sicherheitsdienst en de Sicherheitspolizei. Tijdens de oorlogsjaren werden er honderden verzetsstrijders verhoord en beestachtig mishandeld. Het Scholtenhuis werd in de volksmond daarom vaak het voorportaal van de hel genoemd. Bij de bevrijding werd het pand in brand gestoken.

Tekst gaat verder onder de foto's:

De herdenking bij de plaquette van het Scholtenhuis. Foto: Rieks Oijnhausen

Esserveld

Een andere locatie die werd bezocht is het Oorlogsmonument Esserveld. Dit monument herinnert aan ruim veertig verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork zijn gefusilleerd. Eén van de namen op dit monument is die van onderwijzer Hendrik van der Kooi. “Mijn vader was een ontzettend lieve man”, zegt zijn dochter Riekje. “Hij zorgde erg goed voor mij. Maar de oorlog veranderde alles. Nederland werd gemobiliseerd en alle jonge mannen moesten het leger in. Mijn vader werd geplaatst bij een grensbataljon. Al hun inzet ten spijt, waren ze niet in staat om de Duitsers in mei 1940 tegen te houden.” Als het Nederlandse leger capituleert gaat de strijd van Van der Kooi door. “Hij ging bij het verzet en wij kregen bijvoorbeeld thuis een onderduiker. In 1944 liep het helemaal mis. Mijn vader werd verraden, werd opgepakt en werd enkele dagen later vermoord in kamp Westerbork.”

Tekst gaat verder onder de video:

Hendrik Boxma

Op het Selwerderhof werd stilgestaan bij het monument voor spoorwegmedewerker Hendrik Boxma. Het monument is bekroond met het embleem van de Nederlandse Spoorwegen. Voor de steen is een gedeelte van het onderstel van een trein geplaatst. Boxma werd op 23 september 1944 vermoord door de Duitse bezetter. Een week eerder was het personeel van de Nederlandse Spoorwegen in staking gegaan. Dit naar aanleiding van een oproep van de Nederlandse regering in Londen. Veel mensen dachten dat de oorlog spoedig over zou zijn, maar niets was minder waar. Pas in het voorjaar van 1945 zou heel Nederland bevrijd worden. Veel personeelsleden moesten onderduiken om te voorkomen dat de bezetter hen zou dwingen weer aan het werk te gaan. Boxma werd door de Duitsers opgepakt en gefusilleerd.