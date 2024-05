Groningen Bereikbaar: “Verkeer is stabiel, maar het blijft druk”

Verkeersopstopping op de Paterswoldseweg. Foto: Lars Faber

De afgelopen week liep het verkeer nog regelmatig vast in de stad, maar niet meer dan voorgaande weken. De drukte concentreert zich vooral op de Stationsweg, de Paterswoldseweg, het Emmaviaduct, de Hereweg en de Helperzoomtunnel.

Op het Vrijheidsplein leidt de drukte in de spitsuren tot files richting het Julianaplein, omdat verkeer vanaf Ring-West en vanuit Drachten moet samenvoegen.

Stationsgebied

Op de Stationsweg loopt de doorstroming van het verkeer ook stroef, vaak over de gehele lengte van de weg. Bussen bij het Hoofdstation hebben daardoor moeite om in te voegen op de weg. Groningen Bereikbaar roept automobilisten daarom op de vlakken met kruisen vrij te houden.

Helperzoomtunnel

De vertraging bij de Helperzoomtunnel kan nog steeds oplopen tot een kwartier. Afgelopen weken ging veel verkeer uit de tunnel via de Haydnlaan naar de Hereweg. Vanwege overlast is die inrit naar de Haydnlaan afgezet. Alleen bestemmingsverkeer mag de straat nog inrijden. Overig verkeer moet rijden over de Kempkensberg.

In het algemeen geeft Groningen Bereikbaar het advies aan bestuurders om de wegen rondom het stationsgebied en Helpman zo veel mogelijk te vermijden en gebruik te maken van de omleidingsroutes via de overige ringwegen.