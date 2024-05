Groningen Atletiek pleit voor bouw sporthal: “Indoorlocatie zou van grote meerwaarde zijn”

Groningen Atletiek pleit voor de bouw van een sporthal waar indooratletiek bedreven kan worden. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) geeft aan het verzoek gehoord te hebben en is bereid om met de vereniging in gesprek te gaan.

“In het land zijn er verschillende ontwikkelingen aan de gang”, vertelt Harko Kievit van Groningen Atletiek. “Eén van die ontwikkelingen is dat de Atletiekunie bezig is om satellietverenigingen op te richten. Nu vinden trainingen allemaal nog plaats op Papendal, maar de bedoeling is dat dit voor een deel in de regio plaats gaat vinden. Groningen is de aangewezen locatie om dit op te gaan pakken omdat Groningen Atletiek de grootste vereniging is in Noord-Nederland.”

“Indoorlocatie zou van grote meerwaarde zijn”

Met Groningen Atletiek gaat het goed. De vereniging heeft ongeveer duizend actieve leden. Kievit: “Rond de 250 leden zijn tussen de 8 en 12 jaar oud. We zijn een inclusieve vereniging, maar we richten ons ook duidelijk op de breedtesport. Toch begint het te wringen. Atletiek is namelijk in- en outdoor. Op dit moment moeten wij in de herfst en in de winter buiten, in de regen, trainen. Een indoorlocatie zou van grote meerwaarde zijn. Niet alleen is dit goed voor de breedtesport, maar ook voor de ontwikkeling van de topsport. Een groot aantal leden van ons is op wereldniveau actief. Het afgelopen jaar hebben we bij de diverse NK’s in- en outdoor dertig medailles gewonnen. Wij zouden graag willen zien of er onderzoek gedaan kan worden naar de haalbaarheid voor het realiseren van een indoorlocatie.”

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties

In de gemeente wordt op dit moment gekeken naar de ambitie rond sportvoorzieningen in de periode tot 2037. Onderdeel daarvan is een capaciteitsonderzoek. In de gemeente worden diverse knelpunten gezien. De verwachting is dat de gemeente Groningen qua inwoneraantal de komende jaren verder zal groeien, waarmee ook de vraag naar sport- en beweegvoorzieningen toe zal nemen. Naast nieuwe voorzieningen bouwen moet er ook geïnvesteerd gaan worden in de huidige faciliteiten die vaak verouderd zijn.

“Sporthal op de plaats van bosschages”

De vraag is waar zo’n sporthal zou moeten verrijzen. Kievit: “Het mooiste is dat er op onze huidige locatie in het Stadspark een nieuwe hal gebouwd kan worden. We hebben de atletiekbaan. Daarnaast liggen er bosschages. En vervolgens kom je op de velden van Velocitas. Het is lastig, maar wellicht kunnen de bosschages plaats maken voor een sporthal. Een hal waar ook Velocitas gebruik van kan maken, waarbij je de accommodatie bijvoorbeeld uitbreidt met een fitnessruimte. Dat is in onze ogen het meest ideaal. Maar uiteindelijk hebben we niet een directe voorkeur. Wel vinden we het belangrijk dat mensen er snel en makkelijk kunnen komen.”

Rik Heiner (VVD): “Wat gaat dit betekenen voor de ledenaantallen?”

Rik Heiner van de VVD: “Stel dat we dit gaan doen. Wat gaat dit betekenen voor jullie ledenaantallen?” Kievit: “Dat aantal zal groeien. Op onze vereniging hebben we een grote groep framerunners actief. Dat zijn mensen die met behulp van medische hulpmiddelen atletiek bedrijven. Zij trainen in de herfst nu buiten waar ze geen schuilmogelijkheden hebben. Grosso modo zien we dat het aantal leden in de winter afneemt. In het voorjaar neemt het weer toe. Mensen haken af vanwege de slechtere weersomstandigheden en omdat er plassen op de baan staan. En we pleiten dus voor indoor én outdoor. Atletiek wordt vaak gezien als outdoor, maar indoor is net zo belangrijk.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Indertijd was uw vereniging in gesprek met de gemeente”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Nu hebben we enkele jaren geleden al tekeningen en uitwerkingen gezien. Er is toen gezegd dat uw vereniging in gesprek was met de gemeente. Vervolgens werd het stil.” Kievit: “De gesprekken zijn on hold gezet. Maar wij willen graag verder. Onze baan is versleten, we willen dit graag aanpakken, maar we komen niet echt verder.” Lo-A-Njoe: “Door wie is het on hold gezet?” Kievit: “Het heeft geen zin om namen te noemen, maar het is in ieder geval niet door ons gedaan.”

Wethouder Inge Jongman: “Wij gaan graag in gesprek”

Wethouder Jongman bevestigt dat er inderdaad een plan lag. “Er is gesproken over het MITS, het Multifunctioneel Indoor Topsportcentrum Stadspark. Dit bleek te duur te zijn. Maar als er nieuwe ideeën zijn, dan gaan wij graag in gesprek. We zijn bereid om daar heel serieus over te gaan praten.” De wethouder belooft dat er in de uitvoeringsagenda verder naar gekeken gaat worden.

Verschillende politieke fracties noemen de situatie belangrijk. De ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen willen kijken of het voorstel meegenomen kan worden in de haalbaarheidsonderzoeken. D66 overweegt op dit vlak een motie die ingediend gaat worden bij de eerstvolgende raadsvergadering.