Grieken vieren Pasen in Noorderplantsoen met dans, eten en drinken

Foto: Denise Overkleeft

Terwijl wij het Paasfeest al achter ons hebben liggen vindt Pasen dit weekend plaats in de Grieks orthodoxe kerk. In het Noorderplantsoen, bij de muziekkoepel, werd dit zondag gevierd.

“Er wordt gegeten en gedronken en er wordt gezellig gedanst”, beschrijft verslaggever Denise Overkleeft de situatie. “Vooral het dansen kan op de nodige aandacht rekenen. Door de muziek en de dans blijven diverse voorbijgangers even staan en kijken toe.” Het Griekse Pasen is het hoogtepunt voor de Grieks-orthodoxe bevolking en is belangrijker dan Kerstmis. De Grieks-orthodoxe kerk volgt de Juliaanse kalender, die afwijkt van onze Gregoriaanse kalender. De paasdatum valt daardoor meestal tussen eind april en begin mei. De voorbereidingen op Pasen beginnen veertig dagen eerder met de vastenperiode, die ook wel het Grote Vasten wordt genoemd. Tijdens deze periode mogen er geen zuivelproducten, vlees en eieren gegeten worden.

Paasmis

Afgelopen week was een drukke week voor de Griekse kerk. Op Witte Donderdag werd de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen herdacht, waarbij men stilstaat bij het afscheid van Jezus van zijn apostelen. Op Goede Vrijdag werd er gerouwd om de kruisiging van Christus. In Griekenland zijn de kerken op deze dag veelal in het zwart gehuld en worden er plechtige processies gehouden met het kruisbeeld. Hoogtepunt is de viering op zaterdagavond en zondagochtend. Op zaterdagavond is er de Paasmis die urenlang kan duren.

Mageritsa en kokoretsi

Op zondag wordt gevierd dat Christus verrezen is. Families komen samen om te eten, te drinken en te vieren. Traditionele gerechten op het paasmenu zijn mageritsa (een soep met lamsniertjes), kokoretsi (gegrild lamsingewanden) en tsoureki (paasbrood). Daarbij ontbreken ook de rode geverfde eieren niet, die symboliseren het nieuwe leven en het bloed van Christus. De rode kleur staat voor het bloed van Christus en het breken van de eieren symboliseert het openen van het graf. Daarnaast worden er traditionele dansen en muziek uitgevoerd, en er vinden spelletjes plaats.