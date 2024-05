Grand Theatre ademt dit weekend hiphop: “Jammer dat hiphop weinig kansen krijgt op festivals”

Foto: Paul Blom

De noordelijke hiphopscene is dit weekend neergestreken in het Grand Theatre. Stichting Noordstaat presenteert in het theater Re:Sources. Een gesprek met Karin Cecilia van Noordstaat.

Hoi Karin! Het klinkt heel sfeervol bij jou op de achtergrond …

“We zijn op dit moment bezig met het onderdeel ‘Play Your Ground’. Dit is een dance-battle. De muziek tijdens deze wedstrijden wordt geïmproviseerd door een live-band waarbij de individuele dansers elke ronde worden uitgedaagd om met nieuwe concepten te komen. De concepten moeten verwerkt worden in freestyle-acts waarbij deze beoordeeld worden door een jury. En het gaat ook ergens om, want er is een prijs van 1.000 euro te winnen die de winnaar kan gebruiken voor de verdere ontwikkeling.”

Hiphop

Hiphop is een culturele beweging. Het bestaat uit muziek, uit dans maar bijvoorbeeld ook uit kunstvormen als graffiti. Hiphop is ontstaan in de jaren zeventig in de wijk The Bronx in New York. In Nederland is hiphop vooral groot geworden door de Amsterdamse groep Osdorp Posse. Artiesten als Extince, Spookrijders, Brainpower en Opgezwolle hebben er voor gezorgd dat de Nederlandse hiphop zich verder kon ontwikkelen.

‘Play Your Ground’ is één van de onderdelen van Re:Sources. Wat is Re:Sources precies?

“Tijdens dit evenement worden er producties gepresenteerd van noordelijke makers uit de hiphop-scene. Het gaat om een nieuwe lichting makers. Er is muziek, er is dans, spoken word en er wordt gebruik gemaakt van visuals. Gisteren stond het programma vooral in het teken van muziek en vandaag gaat het vooral over dans. Dit evenement bieden we al verschillende jaren aan en we zijn tevreden met wat het dit weekend heeft opgeleverd.”

Wat is jullie doel met dit evenement?

“Als ik nu om me heen kijk dan zie ik hele tevreden, blije en gemotiveerde artiesten. Het doel is dat zij dit weekend verbinding maken. Ik vertelde al over de aanwezigheid van een live-band. Eigenlijk kun je zeggen dat door dit te faciliteren de artiesten een volgende stap kunnen maken. Als je actief bent als danser in de hiphopscene dan ga je niet direct aan de slag met een live-band. Die stap is behoorlijk moeilijk. Hier bieden we dat aan waardoor er tijdens zo’n weekend echt meters gemaakt worden. Er wordt heel veel geleerd, er wordt uitgedaagd en mensen leren elkaar kennen.”

Je kunt dus eigenlijk zeggen dat men elkaar inspireert?

“Ja. Het doel is niet dat de tribunes vandaag vol zitten, hoewel er trouwens best veel publieke belangstelling is. Maar we vinden het belangrijk om de hiphop-community een podium te geven. Dat men elkaar kan ontmoeten en dat we het zo kunnen faciliteren dat we uitdagen en dat we artiesten een volgende stap kunnen laten zetten. En dat is denk ik heel waardevol.”

Hoe gaat het met de hiphopscene in het Noorden?

“Eigenlijk is dat heel dubbel. Want je kunt zeggen dat het goed gaat. Hiphop is groot en het is overal. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat hiphop niet snel de mogelijkheid krijgt om zich te laten zien.”

Bedoel je daarmee de festivals waarbij hiphop een ondergeschoven kindje is?

“Ja, dat vind ik wel. Op festivals en tijdens evenementen is er te weinig hiphop. Op één of andere manier leeft het niet bij de grote instellingen. En dat zie je ook lokaal terug. Festivalorganisaties halen vooral artiesten uit de Randstad naar Groningen waarbij men kiest voor de veilige weg. Terwijl er hier in het Noorden zoveel talent is. Daar zou echt meer mee gedaan moeten worden. Dus ja, dit antwoord is een verkapte vorm om daar aandacht voor te vragen: richt je op de hiphop en kijk wat er qua talent allemaal rondloopt in het Noorden.”

Je gaf aan dat jullie je niet echt richten op volle tribunes. Maar er is dus wel veel belangstelling?

“Absoluut. Ik heb dit weekend ook nieuwe gezichten gezien. En dat is heel mooi. Het is heel goed om te zien dat we nieuwe mensen trekken en dat de interesse groeit.”

Re:Sources duurt nog tot zondagavond 21.45 uur. Meer informatie vind je op deze website.