Gorecht houdt zich op nacompetitie na zege op FC Lewenborg

Foto Andor Heij. Gorecht - FC Lewenborg

Door een 4-2 overwinning zaterdagmiddag op laagvlieger FC Lewenborg houdt Gorecht nog zicht op een vervangende periodetitel in de tweede klasse J.

Op een zonovergoten sportpark De Koepel in Haren begon Gorecht beter aan de wedstrijd en via Bob Poorta werd het na 7 minuten 1-0. Gorecht leek daarna wat te verslappen en FC Lewenborg kwam daardoor na 20 minuten terug in de wedstrijd via Tom Katgert.

Teugels

Voor Gorecht was dat de reden om de teugels weer aan te trekken. In de 32e minuut had dat resultaat toen Michel Koopman vanaf de rand van het strafschopgebied afdrukte: 2-1. Twee minuten later kwam Benjamin Zondervan op links door en schoot de 3-1 voor Gorecht binnen.

Mooiste

Het mooiste doelpunt kwam op naam van de naar VV Groningen vertrekkende Mitchell van Kalsbeek van FC Lewenborg. Hij speelde twee man uit en schoot na 42 minuten geplaatst via de onderkant van de lat de bal in de kruising: 3-2.

Na rust daalde het niveau van de wedstrijd. De meeste kansen waren voor Gorecht. Zo knalde Koopman in de slotfase op de paal. Toen stond het al 4-2 voor Gorecht. Een voorzet van rechts werd nog door twee mensen gemist, maar niet door Zondervan, die na 79 minuten zijn tweede van de middag maakte: 4-2.

Gorecht steeg naar de vijfde plaats met twee punten achterstand op Grijpskerk dat vierde staat. Die plek geeft mogelijk recht op een vervangende periodetitel en daarmee promotiewedstrijden voor een plek in de eerste klasse. FC Lewenborg blijft met Bedum in de slag om directe degradatie te voorkomen. Beide ploegen hebben 18 punten, maar Bedum heeft een beter doelsaldo. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan.

Gorecht – FC Lewenborg 4-2. 7. Bob Poorta 1-0. 20. Tom Katgert 1-1. 37. Michel Koopman 2-1. 39. Benjamin Zondervan 3-1. 42. Mtchell van Kalsbeek 3-2. 79. Benjamin Zondervan 4-2. Toeschouwers: 125.

In dezelfde klasse verloor het al gedegradeerde VV Groningen thuis met 6-0 van Achilles 1894 uit Assen.