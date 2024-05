Gorecht en Lewenborg verspelen dure punten in de slotfase, Gruno pakt periode

Foto Martijn Minnema

In de tweede klasse verspeelden zowel Gorecht (bovenin) als FC Lewenborg (onderin) een beter perspectief in de laatste speelronde door laat puntverlies. In de vijfde klasse pakte Gruno de periodetitel.

Gorecht leek bij nummer twee Noordscheschut op weg naar drie dure punten in de strijd om nacompetitie te halen. Tom Traas zette Gorecht kort voor rust op 0-1, maar in het laatste kwartier ging het nog mis. Bjorn Schonewille maakte een kwartier voor tijd 1-1 en kort voor tijd moest Gorecht ook nog de 2-1 slikken. Gorecht staat nu zesde en kan nog nacompetitie halen als de twee clubs boven hen verliezen.

Gorechts’ concurrent Grijpskerk leek te gaan verliezen bij FC Lewenborg, maar pakte in de slotfase na een 2-0 achterstand nog een punt. Tom Katgert en Mitchell van Kalsbeek hadden Lewenborg op een 2-0 voorsprong gezet, maar in laatste vijf minuten kwam Grijpskerk nog langszij. Lewenborg passeerde desondanks wel Bedum op de ranglijst en staat 1 punt boven Bedum wat nu op de rechtstreekse degradatieplaatst staat. Lewenborg moet volgende week naar koploper Drenthina, dat is bij winst kampioen. Bedum moet naar nummer tien Kollum.

VV Groningen is al druk bezig met volgend seizoen, waarin het in de derde klasse speelt, en meldde deze week de komst van weer twee nieuwe spelers. Leon Minnesma komt over van Helpman zaterdag en Jelle Wagenaar van Pelikaan S. Vanmiddag verloor VVG met 4-2 bij Wolvega.

In de vierde klasse ging VVK met 8-0 onderuit bij Grootegast. VVK zal in de nacompetitie degradatie naar de vijfde klasse moeten zien te voorkomen. Daarin zou het Gruno tegen kunnen komen. Dat verzekerde zich vanmiddag dankzij een 7-0 zege op Asser Boys van de tweede periode in 5E. Haren is daar al kampioen, ook Glimmen is zeker van nacompetitie. Het won vanmiddag bij Oosterparkers met 2-3.