GIJS neemt afscheid van Csaba Kercso-Magos als hoofdcoach

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Csaba Kercso-Magos is niet langer de hoofdcoach van de Heren 1 van de ijshockeyers van GIJS. Dat heeft de club zaterdag bekendgemaakt.

“We gaan op zoek naar een andere hoofdcoach”, laat de club weten. De Hongaar Kercso-Magos werd in de zomer van 2019 aangesteld als opvolger van David Bartos. In het seizoen 2021-2022 eindigde GIJS op de vijfde plek in de Eredivisie, een seizoen later werd men zelfs tweede. Tot prijzen leidde het niet omdat GIJS in beide seizoenen strandde in de halve finales van de play-offs. In het voorbij seizoen werd de ploeg negende en werden de play-offs niet behaald.

Mogelijk blijft Kercso-Magos wel betrokken bij de club. “We zijn met hem in gesprek over een andere functie binnen de club. Namelijk die van hoofd-jeugdopleiding. We verwachten in de komende periode een nieuwe hoofdcoach te kunnen presenteren voor het aanstaande seizoen.”