Gewonde bij brand op volkstuincomplex Stadspark

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een brand op een volkstuincomplex aan de Campinglaan in het Stadspark is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de brandweer.

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen. “De melding was dat er brand zou woeden in een gebouw op het terrein”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Omdat het om een complex gaat waar de watervoorziening slecht is hebben we direct extra voertuigen opgeroepen. Behalve onze tankautospuit rukte ook de schuimbluswagen uit. Dit voertuig heeft 6.000 liter water aan boord. Ook het kleine hulpverleningsvoertuig werd opgeroepen. Een pomp maakt onderdeel uit van de bepakking van dit voertuig. Bij zulke inzetten laten we liever teveel materieel en personeel ter plaatse komen dan dat je er om verlegen zit.”

Persoon gewond

Bij aankomst bleek er een gebouwtje met een bitumen dakbedekking in brand te staan. “Het vuur bedreigde aangrenzende gebouwtjes. We hebben de brand geblust met één straal hogedruk maar we konden niet voorkomen dat het bewuste gebouwtje zwaar beschadigd raakte. Eén persoon is gewond geraakt. Het slachtoffer had een bluspoging ondernomen maar heeft daarbij rook binnengekregen.”

Oorzaak onbekend

Nieuwsfotografen vertellen dat de persoon na behandeling door ambulancepersoneel is overgebracht naar het ziekenhuis. Behalve het gebouw raakte ook een schutting en een heg zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.