Gestolen scooter teruggevonden voor eigenaar aangifte kon doen

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben zaterdagochtend een gestolen scooter aangetroffen terwijl er van de diefstal nog geen aangifte was gedaan. Dat meldt de politie op sociale media.

“Er zijn van die momenten in ons werk dat we mensen blij kunnen maken”, schrijft de politie. “Zaterdagochtend werden we gebeld door een mevrouw die een onbeheerde scooter had aangetroffen op het bikepark in Kardinge. Wij zijn daarop naar de locatie gegaan. Na enig onderzoek wisten we de partner van de eigenaar te achterhalen. De scooter bleek gestolen te zijn maar er was nog geen aangifte van de diefstal gedaan.”

De agenten hebben er voor gezorgd dat de scooter bij de eigenaar werd gebracht. “Met dank aan de alerte melder.” Ondertussen wordt er onderzoek gedaan naar de diefstal.