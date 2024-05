Gesteggel over stoelen Noordtribune FC Groningen: ‘Het is een machtsspelletje’

Veel geschroef, getil en bezwete hoofden. In een snikhete Euroborg mochten supporters vanaf dinsdagmiddag stoelen losschroeven om mee naar huis te nemen. Doordat er een scheiding van de Noordtribune gaat plaatsvinden en er een nieuwe soort tribune komt, komen er nieuwe stoeltjes. De gemeente Groningen wil niet meewerken aan een verandering van de kleur.

Peter Kammenga en zoon Bas hebben sinds de opening van stadion Euroborg dezelfde stoelen op vak A. Zij kwamen dinsdag hun eigen stoelen ophalen. “Hier hebben we dan achttien jaar voor gestaan”, zegt Peter. “Ze zijn bijna ongebruikt”, vult Bas aan. “In de rust heb ik er meestal vijftien minuten opgezeten, maar verder verandert er voor ons niet zoveel.” Bas refereert aan de verbouwing op de Noordtribune, de fanatieke zijde van het stadion. Op de eerste ring zal er safe standing komen. Hierbij kunnen supporters in eerste instantie op hun vak staan en kan er eventueel een stoel worden opengeklapt. De metalen railing zorgt ervoor dat supporters veilig op hun plek kunnen staan. “Ik denk dat ze in de tuin komen te staan”, zegt Peter. “Maar dat moet ik nog even overleggen met het thuisfront.”

Vele supporters kwamen langs om een stoel te bemachtigen:

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Foto: Patrick Wind

Foto: Patrick Wind

De stoelen worden dus vervangen. FC Groningen en de supporters willen graag een donkere kleur groen voor de nieuwe stoelen, maar daar wordt tot nu toe een stokje voor gestoken. De eigenaar van het stadion is Euroborg NV. Hierin is de gemeente Groningen de enige aandeelhouder. Uit het gesprek van de Euroborg NV en de gemeente komt naar voren dat de gemeente niet wil meewerken aan een verandering van de kleur van de stoelen aan deze kant van het stadion. Het CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen en de SP gaan woensdag vragen stellen in gemeenteraad over deze kwestie. Wat hen betreft zullen de groene stoeltjes een donkere kleur krijgen dan dat ze nu hebben. “Ik vind het bizar”, zegt Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA. “De Supportersvereniging, de Noordtribune en de club willen graag stoeltjes in de kleuren van de FC. Dit stadion heeft maar één gebruiker, dus het lijkt ons heel gek dat je zo’n verzoek niet inwilligt als gemeente. Wat ons betreft is dit precies zo’n voorbeeld waarbij de gemeente zich moet focussen op haar kerntaken en zich niet moet bezighouden met het runnen van een voetbalclub.”

Niels Hilboesen, raadslid voor de Stadspartij 100% voor Groningen, begon zelf in Euroborg met een stoel op vak C van de Noordtribune en was nauw betrokken bij de invulling van het stadion. “Toen vonden we de kleur groen eigenlijk ook al te licht. Ik wil dat de wethouder vrijheid aan de club en supporters geeft. FC Groningen is de enige gebruiker van het stadion en het past gewoon bij de club. Ik ben nu een paar maanden bezig als raadslid en elk participatieproces gaat verkeerd. Dit is daar weer zo’n voorbeeld van. Ik snap de gemeente niet. Waarom maak je het zo moeilijk?”

‘Het wordt echt tijd dat FC Groningen en de gemeente elkaar weer weten te vinden.’ Jalt de Haan, fractievoorzitter CDA

FC Groningen en de gemeente Groningen liggen elkaar al langere tijd niet echt lekker. In het Dagblad van het Noorden besprak algemeen directeur Wouter Gudde dinsdag dat hij zich “een trekpop van de gemeente voelt”. De gemeente had volgens Gudde totaal geen oog voor een plan om een mogelijke investeerder naar de club te halen. De directeur heeft ook eerder problemen gehad met de gemeente rondom de uitbreiding van de club op sportpark Corpus den Hoorn. “Ik kan mij voorstellen dat het met de verstoorde houding tussen FC Groningen en de gemeente heeft te maken” , aldus De Haan. “Het wordt echt tijd dat zij elkaar weer weten te vinden en samen het beste voor de club gaan doen.”

John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, is blij met de steun van de politieke partijen. “De ultras (een fanatieke groep supporters) hebben de omloop van de tribune een aantal jaar geleden geschilderd in deze donkergroene kleur. Dat is de echte Groningse kleur. Daarnaast worden binnen een paar jaar toch alle stoelen vervangen, dus begin dan hiermee en dan kan je de rest van het stadion in de komende jaren doen. Dan krijg je een veel mooier stadion.”

De Jonge is kritisch op Euroborg NV, de eigenaar van het stadion. “Je maakt zo’n stadion voor de gebruikers. Dat zijn wij en de club. Het zou dus geen probleem moeten zijn.” Volgens de Jonge werd in een mail van directeur Ben Veenbrink duidelijk dat Euroborg NV de kleur wil houden zoals het nu is. “Die man staat hier niet op de tribune. Wij vinden dat wel heel kinderachtig. Hij zegt dat de tribune dan anders lijkt dan de rest van het stadion. Dan kan je dus tot 2048 nooit de kleur veranderen.” Voor de voorzitter van de Supportersvereniging is het duidelijk: “Ik kan niets anders verzinnen dan: ‘ik laat even zien dat ik hier de baas ben en de boel wel bepaal. Het is een machtsspelletje.”

Vader en zoon Kammenga sluiten zich aan bij De Jonge. “Volgens mij is het een no-brainer“, zegt zoon Bas. De hele Noordtribune heeft nu een donkergroene uitstraling. Als er nieuwe stoeltjes moeten komen, moeten die absoluut in die nieuwe kleur.” “De gemeente moet niet moeilijk doen”, concludeert vader Peter.