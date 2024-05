Gemeente roept Stadjers op: houd je katten tot half juli ’s nachts binnen voor de vogeltjes

De gemeente Groningen roept katteneigenaren op om hun huisdier tijdens tot halverwege juli ’s nachts binnen te houden. Katten maken te veel (jonge) vogels, muizen en kikkers ten prooi, wanneer de nachtelijke roofdieren buiten zijn tijdens het broedseizoen.

“Onze katten maken veel slachtoffers onder jonge vogels”, schrijft het gemeentebestuur bij haar oproep. “Ook verstoren ze broedende vogels, waardoor nesten verloren gaan. En andere kleine dieren, als muizen en kikkers. Daarom roepen we katteneigenaren op om hun kat tijdens het broedseizoen ‘s nachts binnen te houden.”

“Echt, het is hard nodig om katten in ieder geval tijdens het broedseizoen ’s nachts binnen te houden”, stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). “Het kan lastig zijn om je kat in huis te houden, maar het is ze aan te leren. En het is geen vrijbrief om ze toch maar los te laten. Katten zijn vooral nachtelijke rovers. In het donker zijn kuikens het meest kwetsbaar. ”

Moordmachientjes?

Nederlandse katten zouden jaarlijks tussen de twaalf en tweehonderd miljoen vogels doden, stelt Smit: “Hoe kan dat zover uit elkaar liggen? We hebben zo’n 3 miljoen katten in Nederland. Ga er vanuit dat een kat elk jaar één vogel mee naar huis neemt. Dan zit je al op 3 miljoen. Maar dat wat een kat mee naar huis neemt, is nog geen kwart van wat hij doodt in de natuur. Vaak is dat zelfs het tienvoudige. Nou, reken maar uit. Vandaar die grote spreiding in de schattingen.”

Smit laat weten blij te zijn met de oproep van de gemeente: “Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Het is al jaren verboden om je huisdier los te laten in natuurgebieden. Dit verbod geldt ook voor katten. De regelgeving is er dus wel, maar er wordt niet op gehandhaafd. Gelukkig komt er een landelijke chip- en registratieplicht. Hopelijk gaat dat iets helpen. Bij honden leidde de registratieplicht bijvoorbeeld tot minder nestjes.”

‘Belletjes, kleurig kraagje of tuinomheining’

Smit en de gemeente komen ook met een aantal tips om Groningse katten die toch buiten zijn minder succesvol te maken in hun jacht: “Hang tijdens het broedseizoen een belletje aan de halsband. Ook bestaan er kleurige kragen, waarmee vogels en andere dieren de kat van mijlenver zien aankomen. Of plaats een omheining om de tuin. En als je ‘m toch naar buiten laat: alleen overdag en niet in de buurt van natuurgebieden.”