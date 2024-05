Gemeente ‘huurt’ 1.300 weekendplekken in fietsenstalling NS

Foto via Groningen Fietsstad

De gemeente Groningen ‘huurt’ de komende jaren 1.300 parkeerplekken voor fietsen bij het Hoofdstation van de NS voor het weekend. Daardoor hoeft dan, voor bijna de helft van de 2.700 plaatsen in de bewaakte fietsenstalling van de treinvervoerder, niet betaald te worden.

De NS-stalling biedt nu (volgens NS) plek voor 2700 fietsen en daarnaast 820 OV-fietsen. De stalling is bewaakt. Om de stalling te kunnen gebruiken, hebben de fietsers een OV Chipkaart nodig. De eerste 24 uur parkeren is gratis, daarna kost een dag parkeren in de stalling 1,35 euro.

Dat betekent dat studenten die in het weekend naar huis gaan, moeten betalen om hun fiets op het station te laten staan in de stalling. Daar steekt de gemeente nu een stokje voor met een speciale overeenkomst met NS: Groningers kunnen de stalling straks ook gehele weekenden gratis gaan gebruiken: van vrijdagmiddag 13.00 uur tot maandagmiddag 12.00 uur.

De NS krijgt daarvoor jaarlijks 56.000 euro van de gemeente. Op die manier zijn er 1300 gratis plaatsen beschikbaar. Als het aantal hoger is dan 1300, mag de NS de overige stallingsplaatsen reserveren voor hun klanten. Daarnaast betaalt de gemeente nog een onbekend bedrag aan de NS voor de kosten voor nieuwe communicatie en PR rondom het gratis stallen in het weekend.

Het gemeentebestuur geeft daarmee deels invulling aan haar belofte om altijd te zorgen voor capaciteit van 10.000 stallingsplaatsen voor fietsen bij het Hoofdstation. Eind vorige maand ontstond onrust over deze capaciteit, omdat de bouw van de verbinding tussen de nieuwe fietsenstalling onder het station en en het fietspad (6.600 plaatsen) mogelijk vertraging oploopt. Als dan ook nog eens de fietsflat (1.300) plekken moet wijken voor de verbouwplannen voordat de kelder gebruikt kan worden, dreigt er een groot tekort aan parkeerplek.

Wanneer de regeling precies ingaat, is nog niet bekend.