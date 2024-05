Gemeente gaat onderzoek doen naar kabelgoot om elektrische auto’s op te laden met zonne-energie

De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om kabelgoten in te zetten waarmee huiseigenaren zonder oprit hun elektrische auto kunnen opladen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

Het idee voor een kabelgoot komt uit de koker van de fractie van Student & Stad. Raadslid Olivier van Schagen: “Mijn fractie is fan van duurzaamheid. Op dit moment is het niet mogelijk om oplaadkabels over de stoep te leggen. Bewoners zonder eigen oprit kunnen daarmee niet hun elektrische auto opladen met een eigen laadpaal die op hun erf geïnstalleerd staat en zijn aangewezen op het publieke stelsel van laadpalen. Ons voorstel is dat de gemeente het mogelijk maakt dat inwoners op eigen kosten een kabelgoot aan kunnen leggen zodat er toch gebruik kan worden gemaakt van de eigen laadpaal en er tegelijkertijd veilig gebruik kan worden gemaakt van het trottoir.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Alleen mogelijk maken voor bewoners met zonnepanelen”

Volgens Van Schagen heeft dit grote voordelen: “Op dit moment is het elektriciteitsnet overbelast. Daarom willen we dit idee alleen mogelijk maken voor bewoners die zelf elektriciteit opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Hiermee ontlast je het elektriciteitsnet. Wij roepen de gemeente op om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en zo ja, om dan in een bepaald deel van de gemeente een pilot uit te voeren.”

Andrea Poelstra (D66): “Dit voorstel gaat de netcongestie tegen”

Andere partijen zijn positief. Andrea Poelstra van D66: “Dit voorstel gaat de netcongestie tegen. Wij dienen dit graag mede in.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Mijn partij ziet het liefst minder auto’s. Maar als er auto’s zijn dan het liefst elektrische. Daarom dienen wij graag dit voorstel mede in omdat we hiermee elektrische emissie een duwtje in de rug geven.”

Daan Brandenbarg (SP): “We gaan bewoners tegemoet komen die de afgelopen jaren als fors geprofiteerd hebben”

Andere partijen zijn kritisch. Daan Brandenbarg van de SP bijvoorbeeld: “Bij mijn fractie is er twijfel. We gaan met dit voorstel een groep bewoners tegemoet komen die de afgelopen jaren als fors geprofiteerd heeft. De elektrische auto hebben ze met subsidie aan kunnen schaffen. Dat geldt idem dito voor de zonnepanelen, waarmee ze door het opwekken van stroom ook nog eens geld toe krijgen. Daarnaast zijn we bang voor claimgedrag. Als je die kabelgoot hebt liggen dan moet je op die plek ook je auto parkeren. Daarom vinden wij dit geen goed idee.”

“De vraag is of dit wenselijk is”

Van Schagen reageert op het betoog van Brandenbarg: “In verschillende gemeenten is dit ingevoerd. In deze gemeenten leefden ook dezelfde angsten als die meneer Brandenbarg ter berde brengt. Maar na invoering zijn de resultaten louter positief.” Brandenbarg: “Maar daar gaat het niet om. Als u mij zou vragen of ik blij ben met de kabelgoot dan zou ik ook daarmee in mijn nopjes zijn. Het gaat er om of dit wenselijk is.” Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over het claimen van parkeerplekken.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Leren van andere gemeenten”

Wethouder Philip Broeksma van Energietransitie laat weten dat een onderzoek uitgevoerd kan worden: “U vraagt twee dingen. Een onderzoek en een pilot. Dat onderzoek kunnen we doen. Op basis daarvan kunnen we beslissen om een pilot te starten. Mocht het ons geen goed idee lijken, dan komen we bij u als raad terug. Wel moeten we ons realiseren dat dit voorstel wel iets gaat doen met de openbare ruimte. Daarbij kunnen we ook leren van andere gemeenten hoe zij dit aangepakt hebben.”

Uiteindelijk stemmen 37 raadsleden voor het voorstel, alleen de SP (vier zetels) stemt tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.