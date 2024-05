Gegevens gemeente Groningen gestolen bij hack

Gegevens van de gemeente Groningen zijn gestolen bij een ransomware-aanval op een ICT-bedrijf uit Amersfoort. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten.

“Op dit moment is niet bekend om welke en om hoeveel gegevens het gaat. Dat onderzoek loopt nu”, laat de gemeente weten. De aanval is dezelfde waar ook gegevens van het Waterbedrijf Groningen zijn buit gemaakt. Landelijk zijn er nog meer bedrijven getroffen waaronder het Drentse drinkwaterbedrijf WMD, de Apeldoornse woningcorporatie Ons Huis, ABN Amro, woningcorporatie Staedion, Eigen Haard en Portaal, belastinginners RBG en GBTwente, pensioenfonds PNO Media en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gaat om een ICT-bedrijf dat namens deze instellingen rekeningen en aanslagen verstuurde naar klanten.

Melding bij ACM

De gemeente Groningen laat weten: “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gepubliceerd of verkocht. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid van het ICT-bedrijf om welke gegevens het gaat.” Vanwege de hack heeft de gemeente een voorlopige melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn er intern verschillende maatregelen genomen.

“Wees voorzichtig”

Men komt ook met een duidelijk advies: “Wij adviseren onze inwoners om nog meer dan anders goed op te letten op phishing berichten of oplichting via de telefoon. Zelfs als het lijkt of deze van de gemeente Groningen komen. Wees voorzichtig met verzoeken om persoonlijke informatie via e-mail, sms of telefoon. Neem bij twijfel aan de echtheid contact met de gemeente op via ons algemene informatienummer 14 050.”