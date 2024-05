Toch geen spreekverbod voor oud-milieuofficier van justitie uit Haren

Screencap uit het item van Zembla, waarin Biezenveld zich uitspreek over Bontrup

Gustaaf Biezeveld uit Haren heeft geen onrechtmatige uitlatingen gedaan rond de storting van granuliet. Dat bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dinsdagochtend. Een betwist granulietbedrijf klaagde Biezeveld en het BNNVARA-programma Zembla drie jaar terug met succes aan, vanwege uitspraken die de oud-milieuofficier van justitie uit Haren deed in een uitzending van het programma. Door deze uitspraak gaat nu een streep.

Biezeveld deed de betwiste uitspraken in de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’, uitgezonden op 20 januari 2020. Hij betoogde onder meer dat Bontrup jarenlang met een verkeerd productcertificaat heeft gewerkt. In de Tweede Kamer vroeg Biezeveld daarom aan minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet, die plaatsvinden in natuurplas Over de Maas tussen Alphen en Dreumel, per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Het betwiste granulaatbedrijf, Bontrup uit Amsterdam, klaagde zowel Zembla als Biezeveld aan vanwege de uitspraken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Biezeveld eind 2021 tot een spreekverbod rond de storting van granuliet door Bontrup, op laste van een boete van duizend euro per keer dat Biezenveld zich publiekelijk over de zaak zou uitlaten. Ook moest Biezeveld eerdere uitspraken, die hij begin vorig jaar deed in het tv-programma Zembla, rectificeren via persbureau ANP en via de website van BNNVARA.

Maar Biezeveld en Zembla lieten het er niet bij zitten en gingen in hoger beroep. Bontrup deed hetzelfde, omdat het bedrijf vindt dat het tv-programma ook voor andere uitlatingen veroordeeld moet worden.

Het Gerechtshof in Den Haag deed dinsdag uitspraak in de zaak. Het hof oordeelde dat Zembla niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens dit bedrijf en ook Biezeveld werd in het gelijk gesteld. “De persvrijheid weegt bij alle gedane uitlatingen zwaarder dan het recht op bescherming van de reputatie van de granulietproducent”, stelt het hof. De hogere rechters in Den Haag vinden daarnaast dat er voldoende steun in de feiten is voor de uitlatingen van Biezeveld.