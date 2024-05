Foto Casper Slotboom. Reisinformatie Qbuzz werkt niet.

Reizigers in Groningen moeten het vrijdag doen zonder aankomsttijden van de bus op de informatieborden. Door een storing blijven de borden leeg.

Een storing bij Vodafone, die het netwerk verzorgd voor de borden, kampt met een storing. Daardoor verschijnt er geen informatie op de borden.

Hoe lang de storing gaat duren, is nog niet bekend. Totdat de storing voorbij is, moeten reizigers het stellen met informatie op de site van Qbuzz of op 9292.