Geen plusvariant om extra te investeren in sportvoorzieningen: “Huidige ambities zijn al heel fors”

Sporthal Kardinge

Een plan van het CDA om in de gemeente een plusvariant uit te werken waarbij er extra geïnvesteerd gaat worden in sportvoorzieningen kon afgelopen week niet op voldoende steun rekenen in de gemeenteraad. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport noemt de huidige ambities al heel fors.

In de raad werd gesproken over de ambities op het vlak van de ontwikkeling van sportvoorzieningen in de periode tot 2037. Jalt de Haan van het CDA: “De afgelopen jaren is er onvoldoende geïnvesteerd in de uitbreiding en het verbeteren van sportvoorzieningen in onze gemeente. Daardoor zitten we nu met een groot probleem. Al jaren roepen we dat sport onderaan het prioriteitenlijstje staat. Er is onvoldoende geïnvesteerd terwijl er eigenlijk extra velden, extra zalen, blaashallen en een vijftig meter bad bij zouden moeten komen. Doordat er te weinig faciliteiten zijn leidt dit ook tot problemen. Verenigingen hebben wachtlijsten en sommige trainingen beginnen pas om 22.00 uur omdat er op de velden onvoldoende capaciteit is.”

Jalt de Haan (CDA): “Plusvariant uitwerken om het financieel inzichtelijk te maken”

Het CDA wil dat er een plusvariant uitgewerkt gaat worden. “We willen dat er onderzocht gaat worden wat het financieel gaat betekenen als we extra hallen en locaties gaan bouwen. Dat we het financieel inzichtelijk gaan maken. We roepen dus niet op om extra locaties te bouwen maar om dit in ieder geval uit te werken op papier zodat we als raad de juiste beslissingen kunnen nemen.” Het voorstel wordt mede ingediend door de PVV, Partij voor het Noorden en Student & Stad.

Peter Rebergen (ChristenUnie): “In het huidige ambitiedocument wordt er al extra geïnvesteerd”

Andere partijen zijn kritisch. Bijvoorbeeld de ChristenUnie. Peter Rebergen: “In het huidige ambitiedocument worden de sportvoorzieningen al uitgebreid. Er zit al extra in. Als het CDA nog meer wil, hoe gaan we dat betalen?” De Haan is het niet met de ChristenUnie eens: “Het huidige ambitiedocument laat de sportvoorzieningen uitbreiden op basis van het groeiend aantal inwoners, waarbij er met name in het westen en oosten wordt gebouwd. Netto komt er niks bij. We houden in stand wat er nu is. De Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport Groningen hebben ook aangegeven dat het te weinig is wat er in het ambitiedocument gesteld wordt.”

Floor Mertens (SP): “Als we dit uit gaan voeren, wat wil het CDA dan niet uit gaan voeren?”

Floor Mertens van de SP: “Maar moeten we niet realistisch blijven? Want stel dat we het plan uit gaan voeren, wat wil het CDA dan niet uitvoeren?” Voor De Haan is die vraag een bal voor open doel: “De SP zou eens kunnen gaan stoppen met al die investeringen die er de afgelopen jaren in de binnenstad zijn gedaan. En nogmaals ik stel niet voor om alles maar te gaan bouwen. Ik vraag om het uit te werken zodat we een goed besluit kunnen nemen.” Mertens geeft later in de vergadering aan dat het de gemeente op dit moment ontbreekt aan financiële middelen om dit uit te voeren. Wel zegt ze dat er eventueel over vier jaar bijgestuurd kan worden mocht dit nodig zijn.

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Er ligt nu de mogelijkheid om nog meer ambitie te tonen”

De VVD kan zich wel vinden in de woorden van het CDA net als D66. Jim Lo-A-Njoe: “Ik denk dat het heel interessant is om het uit te werken. Uiteraard zullen we in de vervolgstap wel kritisch kijken naar de financiële gevolgen.” GroenLinks is het daar dan weer niet mee eens. Peter Swart: “Als mijn fractie kijkt naar het huidige ambitiedocument, dan zijn we daar blij mee. Daarom gaan we niet mee met het CDA.” Daar reageert Pablo Vermerris van Student & Stad op: “De gemeente toont met dit document ambitie, maar er is de mogelijkheid om nog meer ambitie te tonen waardoor we Groningen nog gezonder maken.” Swart: “In het huidige plan gaan we al voor onder andere een blaashal en een extra hal op Kardinge. Dat moet genoeg zijn.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “De plusvariant van het CDA is louter gebaseerd op ambities”

Ook wethouder Jongman ziet het plan van het CDA niet zitten. “Het ambitiedocument wat we op hebben gesteld sluit aan bij de groei van de gemeente. Het geeft koers aan. Als de raad hier mee in stemt kunnen we richting een uitvoeringsagenda gaan. Daar kijk ik echt naar uit omdat je in ambities niet kunt sporten. En we gaan mooie dingen doen. Er komt een extra hal en ook in bijvoorbeeld Meerstad komen extra faciliteiten. In ons ambitiedocument hebben we gebruik gemaakt van referentienormen voor binnen- en buitensporten. Onze verwachting is dat er in de toekomst minder mensen bij een club gaan sporten en er meer gebruik gemaakt gaat worden van andere georganiseerde vormen. Ambtenaren hebben dit heel goed onderzocht. Daar is een realistisch basisscenario uitgekomen. De plusvariant van het CDA zou louter gebaseerd zijn op ambities. En ik snap de woorden van de Sportkoepel en de Adviescommissie. Maar wat we nu gaan doen is al heel ambitieus.”

Het voorstel van het CDA wordt uiteindelijk nipt verworpen. Van de raadsleden stemmen er 19 voor en 23 tegen. Het ambitiedocument van het College wordt unaniem aangenomen waarbij 42 raadsleden voor stemmen en 0 tegen.