Geen link tussen moorden op Antoinette Bont en Harry Roo: “Uitsluiten is ook belangrijke ontwikkeling”

Er is geen link gevonden tussen de moorden op Antoinette Bont en coffeeshophouder Harry Roo. Dat blijkt uit nieuw DNA-onderzoek waar De Telegraaf woensdagavond over schrijft.

Delen van het lichaam van Harry Roo werden in augustus 1995 aangetroffen in het riviertje Ochtum dat door Bremen loopt. De lichaamsdelen, die al in verre staat van ontbinding waren, bleken van Roo te zijn die in Stad coffeeshops had aan de Papengang en aan de Nieuweweg. Een maand later werd Henk E. opgepakt. Roo was een grote drugshandelaar die in het Noorden actief was en Henk E. was zijn compagnon. Ze hadden ruzie gekregen waarbij E. Roo doodschoot. E. is voor deze daad veroordeeld en heeft inmiddels zijn straf uitgezeten.

DNA-onderzoek

In dezelfde periode werden er in Groningse en Drentse rivieren en kanalen lichaamsdelen gevonden van straatprostituee Antoinette Bont. De modus operandi was vergelijkbaar als bij Roo waarbij ledematen gescheiden waren van de romp, omwikkeld waren met plastic en touw en in het water waren gedropt. Voor de recherche aanleiding om er rekening mee te houden dat E. misschien ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de dood van Bont. Sporen die op het lichaam van de vrouw zijn aangetroffen zijn echter niet van Henk. E. Voor het DNA-onderzoek heeft E. vrijwillig celmateriaal afgestaan. Daarmee lijkt een link tussen de moorden zeer onwaarschijnlijk.

Onderzoek gaat door

Misdaadjournalist Mick van Wely laat op X weten dat ook deze conclusie belangrijk is: “Het scenario van een link tussen de moorden op Bont en Roo kan nu doorgestreept worden. Uitsluiten is ook een belangrijke ontwikkeling. Goed dat de gruwelijke onopgeloste cold casemoord op Antoinette Bont ‘hot’ blijft.” Het cold caseteam van de politie Noord-Nederland doet momenteel hernieuwd onderzoek naar de moord op Antoinette Bont. De DNA-uitslag is geen reden om het onderzoek af te ronden.