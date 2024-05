Geen lessen bij Werkman College aan Melisseweg na brand, examens gaan door

Illustratieve foto - Bronbestand via brandweer.nl

De lessen op de vestiging van het H.N. Werkman College aan de Melisseweg gaan vrijdag niet door, nadat in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbrak in het gebouw. De examens op de school gaan wel door.

Dat meldt RTV Noord vrijdagochtend. Volgens de omroep brak de brand ’s nachts uit in het scheikundelokaal van de school. De haard van de brand zou zich in een zuurkast bevinden, waar onder meer gevaarlijke stoffen in zaten. Er zou een explosie zijn geweest, waardoor de brand is ontstaan.

Het scheikundelokaal brandde grotendeels af. De rook die de brand veroorzaakte, liep ook de rest van de school in. Daardoor ontstond rookschade. Daardoor kan een deel van de school vrijdag niet open. Daardoor vervallen alle lessen. In de ruimtes die nog gebruikt kunnen worden, houdt de school de eindexamens.