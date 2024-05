Geen donkergroene stadionstoeltjes in Euroborg, CDA vraagt gemeente om opheldering

Ondanks dat supporters het graag willen krijgen de stoeltjes op de Noordtribune in de Euroborg niet een donkere kleur groene. De fractie van het CDA in de gemeenteraad heeft het College om opheldering gevraagd.

Komende zomer wordt de Noordtribune aangepast. De tribune krijgt een zogeheten sectorscheiding. Dit is een licentie-eis van de KNVB. Ook komt er een safe standing. Door deze ingreep moeten ook de stoelen aangepast worden. “Wij willen heel graag stoeltjes met een donkere kleur groen”, laat voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging weten in ‘Kon Veel Minder de Podcast’. “Op dit moment hebben de stoelen een lichtgroene kleur. Deze kleur spat van het televisiescherm waardoor heel erg opvalt wanneer stoeltjes niet bezet zijn. Daarnaast is deze lichtgroene kleur niet de kleur van de FC.”

Lichtgroene kleur blijft

Men is daarom in gesprek gegaan met Euroborg NV. FC Groningen kent een vrij gecompliceerde structuur. Euroborg NV is de eigenaar van het stadion. De naamloze vennootschap kent één aandeelhouder en dat is de gemeente. Euroborg NV heeft laten weten dat de lichtgroene kleur blijft omdat het anders teveel afwijkt van de kleuren van de andere stoeltjes in het stadion. De Jonge: “Maar daardoor kunnen we nooit iets veranderen. Er is een budgetplan dat om de zoveel jaar de stoeltjes op of de hoofdtribune, de zijtribune of de lange zijde vervangen worden. Het gebeurt nooit tegelijk.”

Jalt de Haan (CDA): “We zijn verbaasd over de opstelling van de gemeente”

In de podcast wordt aangegeven dat men het vreemd vindt dat Euroborg NV dit beslist, terwijl eigenlijk de clubleiding en de supporters hier over zouden moeten gaan. Dat vindt ook Jalt de Haan van het CDA. Naar aanleiding van de podcast heeft hij vragen gesteld aan de gemeente. “Wij zijn van mening dat de club moet gaan over de kleur van de stoelen”, vertelt De Haan. “Club en supporters zijn immers de enige huurder van het stadion. Wij zijn dan ook zeer verbaasd over de opstelling van de gemeente, die lijken te passen binnen de berichten over de moeizame relatie tussen de gemeente en FC Groningen.

Het CDA wil concreet van de gemeente weten waarom men niet akkoord is gegaan met de nieuwe kleur stoeltjes.