Gedeputeerde Emmens trok reactie op ‘hoogverraad’-bericht van FDF in na contact met jonge Groningse boeren

Foto via Provincie Groningen

Een gesprek met Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt maande gedeputeerde Henk Emmens tot het terugdraaien van zijn positieve reactie op een LinkedIn-bericht, waarin Farmers Defence Force (FDF) landbouworganisaties en het ministerie van landbouw beschuldigde van ‘hoogverraad’.

Dat laat het college van Gedeputeerde Staten woensdagmiddag weten, in een reactie op schriftelijke vragen over het de acties van Emmens (BBB) op sociale media. De Statenfracties van D66, GroenLinks en de SP eisten opheldering van het provinciebestuur over de reactie van Emmens op het bericht van FDF, wat hij op het zakelijke platform bestempelde als ‘interessant’.

Het college laat weten dat Emmens de reactie, die hij eind april achterliet bij het bewuste bericht, nu vindt dat de aanduiding ‘interessant’ niet zou bijdragen aan een vruchtbaar en breed landbouwdebat. Volgens het college heeft Emmens met zijn actie nooit de indruk willen wekken dat de LTO en NJAK de agrarische sector ‘verkopen’ aan het Rijk en de term ‘hoogverraad’ zou daar zeker niet bij passen.

Toch laat het provinciebestuur weten dat de opvattingen van Farmers Defense Force ‘interessant en relevant’ binnen het landbouwdossier: “Alle opvattingen en meningen mogen en moeten gehoord worden. Dit op basis van de gedachte, dat voor een duurzaam houdbare ontwikkeling in deze sector een zo breed mogelijk draagvlak gevonden moet worden.” Emmens had dan ook, zo stelt het college, een ‘positieve intentie’ met zijn eerdere goedkeuring van het bericht.

Het is niet voor het eerst dat Emmens te maken krijgt met kritiek op zijn gedrag op sociale media. De BBB-gedeputeerde, die vorig jaar werd geïnstalleerd met de rest van het college, moest vlak daarvoor ook al door het stof om zijn gedrag op sociale media. Emmens deed voor zijn aanstellingen uitingen op X (toen nog Twitter), waarbij hij de betrouwbaarheid van politici en bestuurders in twijfel trok. Emmens deed kort voor zijn aanstelling afstand van zijn Twittergedrag en stelde dat dit niet past bij een gedeputeerde.