Fracties pleiten voor behoud ijsbaan, ondernemer noemt het een enorme doos die niet past op Kardinge

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Ondanks dat het niet op de agenda stond werd een vergadering in de raad over sportvoorzieningen door verschillende fracties aangegrepen om te pleiten voor het behoud van ijsbaan Kardinge. Maar niet iedereen ziet dat zitten.

Afgelopen week werd er in de raad gesproken over de capaciteit en de ambities die er zijn voor sportvoorzieningen in de gemeente. Verschillende insprekers maakten gebruik van hun inspraakrecht. Waaronder Gert van der Veen die eigenaar is van klimcentrum Bjoeks: “Ik ben tegen het plan om een nieuwe ijsbaan te realiseren op Kardinge. Ik wil de raad oproepen om na te gaan denken over een alternatief. De huidige ijsbaan staat op omvallen en er wordt nagedacht om een nieuwe baan er naast te gaan bouwen. Voor Kardinge liggen er hele mooie ambities. Er moet huisvesting komen voor ouderen, er komt een mbo-campus, een sporthal en het transferium blijft. Het puzzelstukje ‘ijsbaan’ past niet goed in die plannen.”

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties

In de gemeente wordt op dit moment gekeken naar de ambitie rond sportvoorzieningen in de periode tot 2037. Onderdeel daarvan is een capaciteitsonderzoek. In de gemeente worden diverse knelpunten gezien. De verwachting is dat de gemeente Groningen qua inwoneraantal de komende jaren verder zal groeien waarmee ook de vraag naar sport- en beweegvoorzieningen toe zal nemen. Naast nieuwe voorzieningen bouwen moet er ook geïnvesteerd gaan worden in de huidige faciliteiten die vaak verouderd zijn.

Gert van der Veen (klimcentrum Bjoeks): “IJsbaan past niet in de plannen”

Van der Veen: “De ijsbaan stagneert al enige tijd de planvorming. Het staat daarom stil. Ik zou daarom ook willen oproepen om er een slinger aan te geven om weer beweging in het proces te krijgen. Wat mij betreft past een ijsbaan niet in de plannen voor dit gebied. De financiële cijfers ontbreken ook in het geheel. Er kan daarom beter een goed alternatief uitgewerkt worden om bijvoorbeeld een ijsbaan aan te leggen aan de zuidkant van de stad.”

“Enorme doos met zonnepanelen”

Als het gaat om het ontbreken van de financiële cijfers is Jalt de Haan van het CDA het met Van der Veen eens. Dat geldt niet voor de rest van de bijdrage want het CDA is voorvechter voor het behoud van de ijsbaan: “Maar ziet u geen kansen voor een vitaliteitscampus waar de ijsbaan onderdeel van uit maakt? En het duurzaamheidsaspect? Een zwembad en een ijsbaan naast elkaar kunnen qua warmtestromen aan elkaar gekoppeld worden.” Van der Veen: “Dat je er woningen wilt bouwen, dat je er straks kunt wandelen, kunt fietsen en kunt zwemmen, dat snap ik allemaal. Maar het schaatsen is geen breedtesport. Het trekt veel oude mannen uit de provincie die er hun auto parkeren, een paar rondjes schaatsen en weer vertrekken. Het is een enorme doos met zonnepanelen waarmee je de ruimtelijke omgeving verpest.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Verschillende verenigingen hebben een ledenstop”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen is het daar niet mee eens: “Verschillende verenigingen die van de ijsbaan gebruik maken hebben een ledenstop afgekondigd. Ze draaien heel goed. Ziet u geen koppelkansen met andere verenigingen?” Van der Veen: “Het schaatsen is een gesloten iets. Het publiek komt van ver. Het heeft een regionale functie en kan daarom beter geplaatst worden op een plek waar je de ruimte hebt en waar je vanuit de regio makkelijk terecht kunt. Waar ik bang voor ben is dat we met deze plannen heel veel willen en dat straks alles een beetje wordt. Een beetje woningen, een beetje campus. En dat zou een gemiste kans zijn. Mijn bedrijf trekt evenveel bezoekers als de ijsbaan. Maar mijn bezoekers komen op de fiets uit de stad. Wij hebben een lokale aantrekkingskracht.”

Rik Heiner (VVD): “IJsbaan moet behouden blijven”

Naast het CDA en Stadspartij 100% voor Groningen is ook de VVD voorstander om de ijsbaan op Kardinge te behouden. Rik Heiner van de VVD: “De ijsbaan is belangrijk voor de regio en moeten we daarom behouden.” Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport wil er echter niet op ingaan: “We spreken over het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties. De toekomst van de ijsbaan op Kardinge is daar geen onderdeel van. De bijdrage van de inspreker is duidelijk en is gehoord, maar die discussie vindt op een later moment plaats.”

“Ik schrik echt van dit antwoord”

Heiner: “Ik schrik echt van dit antwoord. De wethouder kan toch vertellen welke gesprekken over dit onderwerp worden gevoerd? Of moet ik concluderen dat de wethouder op dit vlak helemaal niets doet?” Jongman: “Er wordt hard gewerkt aan alle thema’s die binnen mijn portefeuille vallen. Wij zitten niet stil. IJs, zwemmen … op alle gebieden zijn we bezig. De conclusie dat er niets gedaan wordt is voor meneer Heiner zijn rekening. Het is niet mijn conclusie.”