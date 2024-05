Fractieleden ChristenUnie poetsen Stolpersteine in Groningen en Ten Boer

Stolpersteine in de H.W. Mesdagstraat in Groningen. Foto: CU Groningen

De fractie van de ChristenUnie poetste deze donderdag Stolpersteine in Groningen en Ten Boer. Dit doet de partij traditiegetrouw in de dagen voor 4 en 5 mei. “Opdat we niet vergeten.”

De leden van de partij poetsten de gedenkstenen in de H.W. Mesdagstraat in Groningen en de Gaykingastraat in Ten Boer.

familie Braaf

In de H.W. Mesdagstraat liggen vier stenen van de familie Braaf. Overburen van de familie Braaf boden aan de twee dochters, Mary Tini en Adi Louise Braaf, onderduikplekken aan toen de familie te horen kreeg dat ze gedeporteerd zouden worden. Ouders Wolf en Sara weigerden het aanbod. Ze dachten dat de oorlog niet lang meer zou duren.

Op 4 oktober 1942 werd de familie geporteerd naar kamp Westerbork. Drie weken later, 26 oktober, moesten ze per trein door naar Auschwitz. Moeder (39 jaar) en dochters (5 en 10 jaar) zijn vrijwel meteen vermoord. Wolf Braaf moest dwangarbeid verrichten en overleed, volgens gegevens van het Rode Kruis uit 1994, op 4 januari 1943 aan ‘Herzmuskelschwäche’ (hartfalen). Hij werd 46 jaar. Bron: H.W. Mesdagstraat 7

familie Meijer

In Ten Boer liggen drie struikelstenen van de slagersfamilie Meijer. Die zijn vorig jaar nieuw gelegd in de Gaykingastraat waar Mozes Meijer (62 jaar) zijn vrouw Johanna Meijer de Levi (64 jaar) en de halfzus van Mozes, Aaltje Meijer (47 jaar) woonden. Zij werden alle drie in 1943 te Sobibor vermoord.

Fractievoorzitter Peter Rebergen: “We vinden het als fractie belangrijk om bij te dragen aan een waardige herdenking. Opdat we niet vergeten. Zeker ook nu in de maatschappij polarisatie en anti-seminisme lijkt toe te nemen. Daarom zetten we ons jaarlijks in om Stolpersteine te poetsen.”