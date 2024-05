Forward en Stadspark schieten weinig op in kelderkraker weekend; Groen Geel zon. kampioen

De zondagafdeling van Groen Geel werd kampioen in de vijfde klasse (foto Groen Geel)

In de tweede klasse I speelden de onderste zes tegen elkaar. Uitgelezen dag om goede zaken te doen voor Forward en Stadspark, maar dat lukte maar matig. Forward speelde op de valreep gelijk, Stadspark verloor. Groen Geel zondag werd ondanks een nederlaag kampioen.

Met Forward-Musselkanaal, HOVC-Stadspark en Sellingen-Stadskanaal stonden de onderste zes tegenover elkaar in 2I (zie de stand voorafgaand aan deze speeldag).

Stadspark deed zeer slechte zaken, het ging bij het al gedegradeerde HOVC met 3-2 onderuit. Met nog wedstrijden tegen de nummers 5 en 2 voor de boeg en een achterstand van vier punten lijkt ontsnappen aan rechtstreekse degradatie een hele zware klus. Winst bij HOVC was noodzakelijk, maar Stadspark wist die klus niet te klaren. Frank Fokke zette HOVC na een kwartier op 1-0, Nal Strajnar zorgde zeven minuten voor rust voor de 1-1. Twee minuten later stond Stadspark alweer achter, Frank Fokke scoorde opnieuw.

Tien minuten scoorde Cedwin Tel de 2-2, maar Stadsparks plaaggeest Frank Fokke schoot een kwartier voor tijd weer raak, 3-2.





Sellingen-Stadskanaal eindigde in 2-3, dus kon Forward in punten gelijk komen met Sellingen wat op een veilige plek staat. Daarvoor moest van Musselkanaal gewonnen worden maar Forward wist uiteindelijk maar ternauwernood een nederlaag af te wenden.

De openingsfase was voor de gasten, maar na een kwartier kwam Forward beter in de wedstrijd en verschafte het zich ook een aantal kansen. Die werden niet benut en ook Musselkanaal wist zijn mogelijkheden niet te benutten. Was het voor rust nog best een leuke wedstrijd, na rust was het, vooral van Forward zijde, stukken minder.

Degradatievoetbal kan leuk zijn, maar dat was bij deze match niet het geval. Musselkanaal kreeg een flinke reeks corners, Forward werd na rust vrij zelden gevaarlijk.



In de 85′ minuut sloeg het noodlot toe, in een typische 0-0 wedstrijd werd het ineens 0-1. Niet geheel toevallig uit een corner, Gerwin Schmitz werkte de bal binnen voor Musselkanaal. En toen werd Forward dan toch nog wakker. Als Forward de hele wedstrijd de energie er in had gelegd die ze na de 0-1 er in legden hadden ze zeker gewonnen.

De beloning kwam in de 93′ minuut. Max Oogink trof doel en bezorgde Forward een punt. In totaal kwam er nog 7,5 minuut blessuretijd bij, Forward was nog een keer dichtbij, maar over de hele wedstrijd genomen was 1-1 wel een terechte uitslag. Volgende week gaat Forward op bezoek bij Stadskanaal. Opnieuw do or die voor Forward.

3B

Groninger Boys speelde bij Titan met 1-1 gelijk en liet daarmee twee dure punten achter in de strijd om promotie play offs. Aaron van den Berg zette de Boys op 0-1, na rust kwam Titan langszij.

5C

Groen Geel pakte de titel, ondanks een 1-2 thuisnederlaag tegen nummer drie Farmsum. Enig overgebleven concurrent Bellingwolde kwam bij nummer vier Wedde niet verder dan 0-0 waardoor Groen Geel met nog één wedstrijd te gaan vier punten voorsprong heeft en dus de titel binnen heeft. Farmsum bood goed tegenstand en kwam via Xander Zuur op 0-1. Na rust scoorde Nick Klaasen uit een penalty de gelijkmaker, maar Teun Westerhuis

schoot Farmsum een kwartier voor tijd naar de winst.

Groen Geel speelde een paar weken terug ook al een soort kampioenswedstrijd. In de titelstrijd werd toen in een onderling duel met Bellingwolde dankzij een 2-1 zege al een bodempje gelegd voor het kampioenschap, om in Groen Geel termen te blijven.