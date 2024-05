Forum organiseert deze zomer weer Rooftop Cinema: “Op 45 meter hoogte onder de sterrenhemel films kijken”

Foto: Rick van der Velde

Forum Groningen organiseert deze zomer wederom Rooftop Cinema. Op verschillende dagen in de zomermaanden kunnen liefhebbers op 45 meter hoogte, onder de sterrenhemel, films kijken.

De eerste Rooftop Cinema staat gepland op woensdag 5 juni. Op het witte doek is dan de film The Royal Hotel te zien. Deze film, uit 2023, gaat over Hanna en haar beste vriendin Liv. Ze reizen door Australië. Wanneer ze zonder geld komen te zitten nemen ze een baan aan in het café The Royal Hotel. Bareigenaar Billy leert de twee vrouwen de lokale drinkcultuur kennen, maar op een gegeven moment overschrijden de heren een grens.

Rooftop Cinema & Diner

Op woensdag 19 juni staat de film Drive-Away Dolls geprogrammeerd en op woensdag 26 juni Trainspotting. Rooftop Cinema zal ook in de maanden juli, augustus en september worden aangeboden. Welke films dan te zien zijn is nu nog onbekend. Naast Rooftop Cinema biedt Forum dit jaar ook Rooftop Cinema & Diner aan. “Eens per maand krijgt de Rooftop Cinema een upgrade en krijg je niet alleen een film met drankjes, maar ook een volledig verzorgd diner voorgeschoteld. Het meergangen-diner past naadloos bij het verhaal uit de film en zit bij de ticketprijs inbegrepen”, aldus Forum.

Slecht weer

Bij slecht weer wordt Rooftop Cinema geannuleerd. Tickethouders krijgen hier via de mail bericht over. Bij Rooftop Cinema & Diner wordt in geval van slecht weer het eten verplaatst naar het restaurant op de tiende verdieping en wordt de film vertoond in de Rabo Studio. Meer informatie vind je op deze website.