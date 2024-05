Forse klap tussen personenauto’s op Hereweg, één persoon gewond naar ziekenhuis

Foto: 112 Groningen

Op de Hereweg, ter hoogte van Terra MBO, heeft vrijdagmiddag een forse kop staart aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Zeker één persoon raakte gewond.

De gewonde persoon is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht met onbekend letsel. In één van de auto’s zat een klein kind, wat ongedeerd bleef. Voor de schrik kreeg de dreumes een knuffelbeer van de politie.

De schade aan beide voertuigen was groot. Zeker één van de twee auto’s kon niet op eigen kracht verder en moest worden afgesleept.