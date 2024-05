Files in Helpman door afzetting van de Helperzoom

Er staan deze weken flinke files in Helpman. Dat is het gevolg van de afsluitingen door het werk aan de zuidelijke ringweg.

Sinds een aantal weken is de Helperzoom afgezet. Daarmee wil men voorkomen dat dit een sluiproute wordt. Om het verkeer in Helpman toch goed te laten doorlopen is er een nieuwe weg aangelegd die op de Hereweg uitmondt. Maar dat werkte niet.

Henk Hindriks van Wijkcomité Helpman woont aan de Helperbrink en ziet deze files dagelijks ontstaan. “Vanaf half zeven ’s ochtends begint de drukte en vanaf zeven uur tot half twaalf staat er één lange file.” Het is niet alleen de drukte, er ontstaan volgens Hindriks ook gevaarlijke situaties. “De weg is te smal om aan beide kanten van de auto fietsers te laten rijden, dus die gaan nu de stoep over.”

De bewoners van Helpman staan in goed contact met de gemeente. Zo zijn er enkele weken geleden extra verkeersborden geplaatst, die doorgaand verkeer naar de nieuw aangelegde weg sturen. “Veel automobilisten denken de weg wel te kennen en gaan alsnog de vaste weg op.”

Daarom zijn er sinds donderdag nog meer maatregelen genomen. De ingang van de Haydnlaan is nu afgesloten, behalve voor bestemmingsverkeer. “Vanmorgen om zeven uur begonnen nog steeds de eerste auto’s stil te staan, maar om half tien was het over. Gisteren ging het zeker nog tot half twaalf door.”