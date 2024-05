Omstanders zijn erg geschrokken (foto: 112 Groningen)

Maandagmiddag is een fietsster aangevallen door een ontsnapte hond op de Regattaweg in Oosterhoogebrug. Dat meldt 112 Groningen. De vrouw is daarbij vermoedelijk gebeten door het dier.

De politie en ambulancemotor kwamen ter plaatse en hebben het slachtoffer opgevangen in een rolstoel van het naastgelegen bedrijf. Ze was erg geschrokken. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat.

De hond is teruggebracht naar het huis van het baasje.