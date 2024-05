Foto: 112 Groningen

In de tunnel onder het spoor op de Paterswoldseweg raakte zondagavond een fietser gewond door een botsing.

Hoe het ongeval precies ontstond, is niet bekend. Wel is duidelijk dat twee fietsers met elkaar in botsing kwamen.

Eén van hen liep dermate ernstig letsel op dat een rit naar een ziekenhuis nodig was.