Fietser gewond bij verkeersongeluk Helperzoom

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Helperzoom is een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van de kruising met de Kooiweg. “Twee fietsers zijn op het fietspad, dat parallel loopt aan de Helperzoom, door nog onbekende oorzaak in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “Beide kwamen daarbij ten val. Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Eén van de slachtoffers is gestabiliseerd en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Het tweede slachtoffer bleef aanvankelijk liggen, waarbij een verpleegkundige in de buurt bleef. Dit slachtoffer is uiteindelijk opgehaald door familieleden. “De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was het fietspad enige tijd afgesloten.”