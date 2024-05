Foto: 112 Groningen

Aan de Meerweg in Haren heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

De fietser is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe de fietser er aan toe is.

De weg was enige tijd voor een deel dicht. Naast een ambulance kwam ook de politie langs om het ongeval op papier te zetten.