FC Groningen waarschuwt: handelaren in tickets riskeren boetes en stadionverbod

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen waarschuwt handelaren en kopers voor de verkoop van wedstrijdtickets via andere wegen dan haar eigen ticketshop. Via verkoopsites wordt fanatiek geboden op kaartjes voor de wedstrijd vn FC Groningen tegen Roda JC. Maar ‘zwarthandelaren’ riskeren boetes en stadionverboden, kopers die betrapt worden met een illegaal ticket komen het stadion vrijdag niet in, schrijft de club.

‘Zwarthandel’ is in strijd met de Huisregels van FC Groningen en de KNVB-standaardvoorwaarden, zo stelt FC Groningen. Mensen die toegangskaarten overdragen (geven of verkopen) buiten de privésfeer lopen het risico op een stadionverbod van 18 maanden en een boete van 450 euro. Kopers van aangeboden kaarten (anders dan via de FC Groningen Ticketshop) zien hun kaarten geblokkeerd worden en krijgen vrijdag geen toegang tot de wedstrijd.

Sinds afgelopen vrijdag wordt op verkoopsites fanatiek geboden op kaartjes voor FC Groningen – Roda JC. Biedingen van honderden euro’s voor tickets zijn niet ongewoon. De wedstrijd van komende vrijdag is allesbepalend voor wie rechtstreeks gaat promoveren naar de Eredivisie. Bij winst kan de FC directe promotie naar de Eredivisie veiligstellen omdat het doelsaldo nagenoeg gelijk is.