FC Groningen stopt met vrije verkoop seizoenkaarten

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen heeft de vrije verkoop van seizoenkaarten voor het seizoen 2024/2025 stilgelegd. Er is inmiddels een wachtlijst aangelegd.

Het aantal supporters van FC Groningen dat de seizoenkaart heeft verlengd, is enorm groot. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe seizoenkaarthouders dat een vrije stoel in de Euroborg heeft gekocht.

De Euroborg heeft in totaal plaats voor ongeveer 17.000 supporters, verdeeld over drie publieke tribunes. Het stadion heeft een totale capaciteit van 22.500, maar dit is inclusief de tribunes voor zakelijke gasten en het gastenvak voor uitsupporters.

FC Groningen wil van de 17.000 plekken voor supporters minimaal 2.500 plaatsen beschikbaar houden voor losse kaartverkoop. Dit om supporters die zich geen seizoenkaart kunnen veroorloven, toch de kans te bieden om de FC aan het werk te zien.

Huidige seizoenkaarthouders kunnen nog wel hun plek verlengen. Dat kan tot en met uiterlijk zondag 23 juni. Daarna vervalt de reservering.